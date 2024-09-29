انت الأن تتابع خبر «هتقفي في الشمس يوم كامل»... اخلطي زيت الزيتون والافوكادو مع كريم بانثينول وصناعي ماسك لتفتيح البشره مثل الثلج... طريقه الاستخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كريم بانثينول يعتبر من العلاجات الشائعة للجلد، ولكنه قد يستخدم بشكل خاطئ في بعض الأحيان، و من الأخطاء الشائعة استخدامه كمرطب يومي للبشرة السليمة أو لعلاج حب الشباب، مما قد يؤدي إلى تهيج البشرة أو انسداد المسام، يجب تجنب استخدامه بشكل مفرط أو دون استشارة مختص، حيث إن الاستخدام غير المناسب قد يؤثر سلبا على صحة البشرة بدلا من تحسينها، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.

الطريقة الصحيحة لاستخدام كريم بانثينول

للاستفادة من كريم بانثينول بالطريقة الصحيحة، ينبغي تطبيقه على المناطق المصابة بالجفاف أو التهيج، مثل المناطق التي تعرضت للشمس أو لحروق خفيفة، و يجب تنظيف البشرة جيدا قبل التطبيق، ومن ثم وضع طبقة رقيقة من الكريم وتدليكها بلطف، و يمكن استخدامه أيضا بعد الحلاقة لتقليل التهيج، و من المهم أن يتم استخدامه وفقا للتوجيهات الطبية أو حسب الحاجة، لضمان تحقيق أفضل النتائج.

ماسك الخيار والعسل مع كريم بانثينول