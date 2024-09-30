نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيربوك: أوكرانيا يجب أن تمتلك صواريخ بعيدة المدى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرحت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك بأن أوكرانيا يجب أن تمتلك صواريخ بعيدة المدى لتكون قادرة على تجاوز "حزام الألغام" عند خط التماس مع القوات الروسية.

فقد قالت بيربوك في حديث لقناة ARD: "أما بخصوص الصواريخ البعيدة المدى... فأعتقد أن هذا أمر معروف. وكنت أقول دائما أنها تلعب دورا هاما، وخصوصا في تجاوز حزام الألغام في شرق أوكرانيا".

وبشأن توريدات الأسلحة الألمانية لأوكرانيا، قالت الوزيرة: "لقد أعربت عن رأيي بشأن هذه المسألة بشكل واضح. وعند المستشار الألماني رأي آخر بهذا الشأن".

جدير بالذكر أن المستشار الألماني أولاف شولتس كان قد أعرب عن معارضته لتوريد صواريخ "تاوروس" التي يبلغ مداها 500 كلم لأوكرانيا، مشيرا إلى ان ذلك قد يؤدي إلى "تصعيد خطير