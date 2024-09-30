نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الزمالك السابق: بنتايك هو نجم لقاء السوبر الإفريقي.. محمد الشناوي كان بإمكانه التصدى لركلات الترجيح في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد فاروق جعفر نجم نادي الزمالك السابق، أن مواجهات الأهلي والزمالك دائما ستظل خارج التوقعات، والفريق الذي يستعد بقوة ويلعب بروح وحماس هو من يحقق الفوز، مشددا على أن الأهلي يمتلك عناصر جيدة لكنه لم يستعد جيدًا للقاء.

وقال جعفر عبر بوكس تو بوكس على قناة etc: "الأهلي لم يذهب سوى بكرات معدودة في الشوط الأول، والشوط الثاني انقلبت الأمور لصالح الزمالك الذي كان هدد مرمى الفريق الأبيض، والفريق الأحمر تأثر فنيًا بسبب عدة عوامل منها القناعة بالمكسب لدى العديد من الجماهير، بينما حضر الزمالك جيدًا للمباراة بنجاح واستطاع الفوز بالسوبر الإفريقي".

وأضاف: "جوميز قام بتجهيز لاعبيه جيدًا فنيا وبدنيا، ومباراة الأهلي والزمالك دائمًا تكون الأهداف من أخطاء، وناصر منسي نجح في استغلال خطأ ياسر إبراهيم مدافع الأهلي، ومحمود بنتايك ظهير أيسر الزمالك كان من نجوم المباراة رغم انضمامه منذ فترة قصيرة وقدم مستوى جيدًا، بينما عطية الله كان سببًا في استقبال الأهلي للهدف".

وأكمل: "كولر أخطأ في سحب مروان عطية بينما قرر الإبقاء على أكرم توفيق وهو يُعاني من الإصابة، والأخير لم يكن جيدًا، كولر فرغ وسط ملعب الأهلي وافتقد الاستحواذ بجانب الأخطاء الدفاعية الآخرى، والزمالك لم يستغل العديد من أخطاء الأهلي ولم يكن أحد يتوقع حدوثها خلال المباراة".

وتابع: "وسام أبوعلي لم يحظى بمساعدة الأطراف أو الوسط، كان من الصعب أن يسجل الأهلي في شباك الزمالك في ظل ابتعاد اللاعبين عن حالتهم المعروفة، بينما تفوق الزمالك دفاعيًا، ومعدل اللياقة البدنية تراجع بشكل واضح للاعبي الأهلي".

وزاد: "لاعبي الزمالك عندما وجدوا الأهلي في هذه الحالة كانوا يسعون وراء الفوز بكل قوة وبعد التعادل كان من الممكن تحقيق الانتصار لو امتد وقت اللقاء، وفي النهاية كان من الوارد فوز اي فريق خلال الـ90 دقيقة، وعجبني بنتايك من صفوف الزمالك في هذه المباراة".

وتابع: "كولر دائما يتأخر في التغييرات، أفشة لا يجيد النواحي الدفاعية، وكان يجب وجود عمرو السولية بدلا من اكرم توفيق، مع مشاركة رضا سليم في وقت مبكر من الشوط الثاني".

وأشار إلى أن محمد الشناوي لم يكن موفقا في ركلات الجزاء مطلقا رغم ان بعض الالعاب كانوا في متناول يديه، بينما محمد عواد كان أكثر تركيزًا ونجح في التصدى للعبة واحدة ساهمت في الانتصار".

وأوضح أن جوزيه جوميز جازف خلال اللقاء ونجح في الخروج بالتعادل، وفاز باللقاء في النهاية بركلات الترجيح.