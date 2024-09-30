المثلوثي: عبدالله السعيد أسطورة مصرية.. وشيكابالا يعشق نادي الزمالك

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أحمد جودة - القاهرة - أكد حمزة المثلوثي، نجم نادي الزمالك، أن عبدالله السعيد أسطورة من أساطير الكرة المصرية، مشددا على أنه لاعب يملك إمكانيات فنية كبيرة.



وقال المثلوثي في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "شيكابالا يعشق نادي الزمالك ولا يوجد شخص يحب النادي مثله وأي لاعب لديه مشكله يعود إليه فهو قائد بكل ما تحمله الكلمة من معنى".



وأضاف: "محمد عواد ومحمد صبحي حارسان كبار، وتفاجئنا بإصابة صبحي قبل مباراة السوبر الإفريقي ولكن عواد قدم مباراة كبيرة".



وتوج فريق الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.