نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيكابالا: بنتايك صفقة سوبر.. ومشهد أديبايور في السوبر "حاجة 13 خالص" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



أشاد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، بالمغربي محمود بنتايك بعد تقديمه لمستوى مميز في مباراة السوبر الإفريقي.



وقال شيكابالا في تصريحات لبرنامج "زملكاوي" مع محمد أبوالعلا، المُذاع على قناة نادي الزمالك: "محمود بنتايك صفقة مميزة للغاية وقدم مستوى جيد في لقاء السوبر الإفريقي وهو لاعب يشبه لاعبي نادي الزمالك وانسجم بشكل سريع ومستواه سيرتفع في الفترة المقبلة".



وأضاف: "أديبايور زملكاوي ويعشق نادي الزمالك ومشهده في تتويج الفريق بالسوبر الإفريقي كان حاجة 13 خالص".



وتوج الزمالك ببطولة كأس السوبر الأفريقي بعد الفوز على الأهلي 4-3 بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بينهما باستاد المملكة أرينا بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.