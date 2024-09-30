عزيز الشافعي يكشف القصة الأصلية لكتابة أغنية "أنا غلطان" لـ بهاء سلطان

القاهرة - محمد ابراهيم - حل الملحن عزيز الشافعي ضيفًا على برنامج "معكم مني الشاذلي" منذ أيام وكانت الحلقة مليئة بالحديث عن أعماله الفنية والمواقف التي جعلته يكتب بعض الأغاني وقد شاركه الحلقة كلًا من الشاعر تامر حسين، والملحن مدين، والموزع توما.

عزيز الشافعي يكشف كواليس أغنية "أنا غلطان" لـ بهاء سلطان

وقد كشف عزيز الشافعي تفاصيل كتابة اغنية "أنا غلطان" للفنان بهاء سلطان وذلك بعد سؤال مني الشاذلي لهم عن موقف حدث جعلهم يعملون اغنية معينة، فقد تحدث عزيز الشافعي عن الموقف الذي جعله يكتب ويلحن تلك الأغنية قائلًا: " أغنية " انا غلطان" لـ بهاء سلطان دي عن فتاة أنا عبرت لها عن مشاعري ولكنها لم تبادله نفس الشعور، فذهبت وحبت شخص آخر لكنه لم يبادلها نفس الشعور"



وتابع قائلًا: "فأنا وقتها لم أفهم السبب وبدأت أقول، فاهم هو انا يعني علشان بينت اهتمامي بيك، علشان كده بقيت منفعش ومن نظرك نزلت مبقتش لايق ليك " ولـيـه طـيـب " علشان طيب ؟".



تفاصيل أغنية "أنا غلطان" لـ بهاء سلطان

وفي سياق متصل يذكر أن أغنية "انا غلطان" لـ بهاء سلطان قد طرحت قبل عامين وقد وصلت نسبة مشاهداتها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 66 مليون مشاهدة، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

كلمات أغنية "أنا غلطان" لـ بهاء سلطان



وأنا غلطان عشان حبيت وبيِّنت إهتمامي بيك

عشان كده يعني بقيت ما انفعشِ

ومن نظرك نزلت ما بقيتش لايق ليك

وكان مفروض ما أحبكشِ

ولو حبيت ما أبينشِ

ودي الوقت خلاص همشي

أنا وقلبي اللي ذايب فيك

وليه طيب عشان طيب

عشان يعني اللي في قلبي على لساني

بتكسرني وتخسرني

بتخسر حب مش سهل تلاقيه ثاني

عشان طيب (آه

عشان يعني اللي في قلبي على لساني

بتكسرني وتخسرني

بتخسر حب مش سهل تلاقيه ثاني

بتخسر حب مش سهل تلاقيه ثاني

مافيش أسباب

أنا اللي اختارت من الأول أعيش في عذاب

ألومك ليه وأقول لك إيه

ما أنا اللي جريت ورا وهم وطلع كذاب

تعبت كثير وبتألم يا رب أفوق وأتعلم

ومن بكرة أنا وإنت هنتقابل ولا الأغراب

وليه طيب عشان طيب

عشان يعني اللي في قلبي على لساني

بتكسرني وتخسرني

بتخسر حب مش سهل تلاقيه ثاني

عشان طيب (ليه

عشان يعني اللي في قلبي على لساني

بتكسرني وتخسرني

بتخسر حب مش سهل تلاقيه ثاني

بتخسر حب مش سهل تلاقيه ثاني

