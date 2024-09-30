الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تعلن استشهاد 3 من قادتها في غارة إسرائيلية على بيروت

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أحمد جودة - القاهرة - قالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيان، اليوم الاثنين، إن 3 من قادتها استشهدوا في غارة إسرائيلية استهدفت منطقة الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت.

وكان طيران الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الاثنين، استهداف منطقة الكولا في العاصمة اللبنانية بيروت في غارة على شقة سكنية.

وذكرت وكالة «رويترز» أن ضربة إسرائيلية استهدفت شقة في منطقة الكولا في بيروت في أول قصف داخل حدود المدينة.

ونقلت عن شهود أنهم سمعوا دوي انفجار، فيما شوهد الدخان يتصاعد في جنوب غربي العاصمة بيروت.

وأشارت «فرانس برس» إلى مقتل شخصين في الغارة الإسرائيلية.