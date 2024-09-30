نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقام 6 مباريات مساء اليوم الإثنين الموافق الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا 2024-2025.

وتعد أبرز مواجهات اليوم الإثنين، مباراة النصر السعودي بقيادة كريستيانو رونالدو والريان القطري بقيادة محمود حسن تريزيجيه على ملعب "الأول بارك"، معقل العالمي.

مواعيد مباريات اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا

السد ضد استقلال طهران – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

برسبوليس ضد باختاكور – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

الوصل ضد الأهلي – في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

النصر ضد الريان – في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباريات اليوم الإثنين في دوري أبطال آسيا

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات بطولة دوري أبطال آسيا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباريات اليوم الإثنين، عبر قنواتها.