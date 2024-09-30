انت الأن تتابع خبر «مش هتعتبي الكوافير تاني»... ضعي شرائح الموز مع ملعقه عسل واخلطيهم لعمل افضل فرد للشعر وتنعيمه بدلا من الكرياتين الصناعي... طريقه التحضير!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر الشعر الناعم والمستقيم من أبرز أحلام كل فتاة، لكن بعض النساء يواجهن مشكلة التجاعيد التي يصعب التغلب عليها دون اللجوء إلى مواد كيميائية أو زيارة صالونات التجميل، حيث يتم استخدام أساليب غير صحية تماما لفرد الشعر، لذا، نقدم لكم طرقًا رائعة تعتمد على مواد طبيعية وامنة تعمل ككيرياتين طبيعي للشعر، وتساعد في تغذية فروة الرأس وتساهم في فرد التجاعيد والتخلص من هيشان الشعر بشكل نهائي، و تابعوا معنا للحصول على التفاصيل وطرق الاستخدام.
كيراتين طبيعي للشعر بالموز والعسل
- توجد مواد طبيعية يمكن استخدامها لفرد الشعر بطريقة امنة وصحية، وتحقيق نتائج ممتازة في فترة زمنية قصيرة دون أي ضرر أو اثار جانبية. خطوات استخدام هذه الطريقة هي كما يلي:
المكونات:
- بيضتان.
- موزة طازجة.
- 3 ملاعق كبيرة من العسل.
طريقة تحضير و استخدام الوصفة
- في البداية، قومي بهرس الموز جيدا ثم أضيفي العسل وامزجيهما حتى يصبح الخليط مشابها للكريمة.
- في وعاء اخر، قومي بخفق البيض بشكل جيد.
- ثم أضيفيه إلى مزيج الموز والعسل، وامزجي المكونات بشكل جيد.
- من الأفضل استخدام المضرب اليدوي للحصول على خليط ناعم خال من أي تكتلات.
- قومي بتوزيع الخليط على شعرك بشكل متساوي بدءا من الجذور وصولا إلى الأطراف.
- ارفعي شعرك إلى الأعلى واتركي المزيج عليه لساعتين.
- يمكنك ارتداء قبعة مصنوعة من البلاستيك للحفاظ على الخليط لمدة الزمن المطلوبة، بعد انتهاء الوقت المحدد، اغسلي شعرك جيدا بالماء الدافئ.
- يمكن تنفيذ هذه الطريقة كل بضعة أشهر للحصول على نتائج مستمرة ومتميزة