انت الأن تتابع خبر «مش هتعتبي الكوافير تاني»... ضعي شرائح الموز مع ملعقه عسل واخلطيهم لعمل افضل فرد للشعر وتنعيمه بدلا من الكرياتين الصناعي... طريقه التحضير!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر الشعر الناعم والمستقيم من أبرز أحلام كل فتاة، لكن بعض النساء يواجهن مشكلة التجاعيد التي يصعب التغلب عليها دون اللجوء إلى مواد كيميائية أو زيارة صالونات التجميل، حيث يتم استخدام أساليب غير صحية تماما لفرد الشعر، لذا، نقدم لكم طرقًا رائعة تعتمد على مواد طبيعية وامنة تعمل ككيرياتين طبيعي للشعر، وتساعد في تغذية فروة الرأس وتساهم في فرد التجاعيد والتخلص من هيشان الشعر بشكل نهائي، و تابعوا معنا للحصول على التفاصيل وطرق الاستخدام.

كيراتين طبيعي للشعر بالموز والعسل

توجد مواد طبيعية يمكن استخدامها لفرد الشعر بطريقة امنة وصحية، وتحقيق نتائج ممتازة في فترة زمنية قصيرة دون أي ضرر أو اثار جانبية. خطوات استخدام هذه الطريقة هي كما يلي:

المكونات:

بيضتان.

موزة طازجة.

3 ملاعق كبيرة من العسل.

طريقة تحضير و استخدام الوصفة