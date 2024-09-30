موعد مباراة الوصل الإماراتي ضد الأهلي اليوم في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، لمواجهة نظيره فريق الوصل الإماراتي، اليوم الاثنين، في اللقاء الذي سيجمع بينهما ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وتقام مباراة الأهلي السعودي أمام نظيره فريق الوصل الإماراتي، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

موعد مباراة الأهلي أمام الوصل الإماراتي

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات.

وتذاع مباراة الأهلي السعودي أمام نظيره فريق الوصل الإماراتي، عبر قناة بي إن سبورتس، الناقل الحصري والوحيد لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.