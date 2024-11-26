دول يمكن للمصريين السفر إليها دون فيزا

بسام محمد - أبوظبي في الثلاثاء 26 نوفمبر 2024 07:58 صباحاً - اكتشف وجهات سياحية بدون تأشيرة للمصريين

يعتبر السفر من أبرز الهوايات التي يسعى الكثير من الناس للقيام بها، حيث توفر تجربة السفر استكشاف ثقافات جديدة وطبيعة ساحرة. ومع ذلك، قد تكون متطلبات الفيزا عائقا أمام الكثير من المسافرين. في هذا السياق، نشير هنا إلى بعض من الوجهات التي تتيح للمصريين السفر بدون الحاجة إلى تأشيرة دخول.

بلدان آسيوية ترحب بالمصريين بدون تأشيرة

تعتبر القارة الآسيوية من الوجهات المفضلة للسياح لما تحتويه من تنوع ثقافي وطبيعي فريد. بعض من هذه الوجهات التي يمكن للمصريين زيارتها بلا تأشيرة تشمل:

ماليزيا: تتيح للمصريين الإقامة لمدة تصل إلى 90 يوماً، وهي وجهة مثالية لمحبي الطبيعة والثقافة الماليزية الغنية.

هونغ كونغ: يمكن للمصريين الإقامة فيها لمدة 90 يوماً، وتعتبر واحدة من أكثر المدن تطوراً في العالم.

إندونيسيا: مع فترة إقامة تصل إلى 30 يوماً، يمكن للسياح الاستمتاع بشواطئ بالي الساحرة والمأكولات التقليدية اللذيذة.

وجهات أفريقية ممكنة بلا تأشيرة

العديد من الدول الإفريقية تزود المصريين بفرصة الزيارة دون فيزا، مما يتيح اكتشاف التراث الثقافي الإفريقي وثراء الطبيعة:

السودان: واحدة من أقرب الدول للمصريين والتي يمكن زيارتها باستخدام الهوية فقط.

كينيا: تتطلب تأشيرة إلكترونية عند الوصول، مما يجعل العملية في منتهى البساطة للمسافرين من مصر.

موريتانيا: تتميز بإجراءات بسيطة لمسافري مصر عند الوصول.

جزر الكاريبي والفردوس الحالم

تعتبر جزر الكاريبي من الوجهات الحالمة التي تراها في الأفلام، ويمكن للمصريين السفر إلى بعض هذه الوجهات بدون تأشيرة:

دومينيكا: تسمح لك بالإقامة لمدة 21 يومًا من دون الحاجة إلى تأشيرة، بشواطئها الجذابة وطبيعتها الخلابة.

هايتي: تتيح لمواطني مصر الإقامة لمدة 90 يوماً بدون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

أخيرًا، السفر بلا تأشيرة يفتح آفاقًا واسعة أمام محبي السفر من المصريين. ورغم التحديات قد تعايش أحلامك الاستكشافية في أماكن غير متوقعة ولا تحتاج إلى الكثير من التخطيط. تأكد دائمًا من مراجعة سياسات السفر الحديثة، حيث يمكن أن تتغير المتطلبات بسرعة وفقًا للظروف العالمية.