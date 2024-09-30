العالم اليوم - البطالة بين السعوديين تهبط إلى 7.1% في الربع الثاني 2024

انتم الان تتابعون خبر البطالة بين السعوديين تهبط إلى 7.1% في الربع الثاني 2024 من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 سبتمبر 2024 08:18 صباحاً - قالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية في تقرير نشر الاثنين إن معدل البطالة بين السعوديين بلغ 7.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري بانخفاض قدره نصف بالمئة مقارنة بالربع الأول.

وانخفض معدل الربع الثاني على أساس سنوي بمقدار 1.4 نقطة مئوية مقارنة بالربع الثاني من عام 2023. وذكر تقرير الهيئة أن معدل البطالة الإجمالي للسعوديين وغير السعوديين بلغ 3.3 بالمئة في الربع الثاني من 2024، مسجلا انخفاضا قدره 0.2 بالمئة مقارنة بالربع الأول. وقالت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية إن معدل مشاركة السعوديين في القوى العاملة قد تراجع في الربع الثاني بمقدار 0.6 بالمئة مقارنة بالربع الأول من العام حيث بلغ 50.8 بالمئة، فيما سجل ارتفاعا طفيفا بمقدار 0.1 نقطة قياسا على الربع الثاني من عام 2023.

نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر البطالة بين السعوديين تهبط إلى 7.1% في الربع الثاني 2024 .. في رعاية الله وحفظة