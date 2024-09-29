«يمكنك بكل سهولة خسارة الوزن »...وإزالة الكرش في 3 أيام حتى لو الوزن ثابت والدهون عنيدة بكوب واحد علي الريق!!؟

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رياض - احمد صلاح - يعد الوزن الزائد من القضايا التي تواجه الكثير من الأفراد، لذلك يسعى الكثيرون لإيجاد وسائل فعالة للتخلص من الدهون الزائدة وقد يتجه البعض إلى وسائل طبيعية وخلطات بينما يلجأ اخرون إلى أساليب طبية بحسب ما يناسب كل شخص ويمكن اكتشاف إحدى تلك الطرق الطبيعية من خلال متابعة المقال التالي.

قم بإحضار الشمر وقم بطحنه بشكل جيد حتى يصبح ناعماً للغاية.

نأخذ ملعقة كبيرة من الشمر المطحون.

كوب ماء ساخن.

كوب مناسب محكم الغطاء.

طريقة تحضير وصفة الشمر لإزالة الدهون

وصفة الشمر تعتبر من العلاجات الطبيعية الفعالة في فقدان الوزن وهي اقتصادية وسهلة التحضير.

وضع ماء على النار لكي يغلي جيدا يوضع الماء الساخن في فنجان مناسب ثم يضاف الشمر ويغطى بسرعة.

يترك المشروب لمدة بضع دقائق مع ضرورة التأكد من تغطيته بشكل جيد.

يفضل شرب المشروب وهو دافئ قبل أن يبرد تمامًا.

ينبغي تناول الشمر قبل الطعام بساعتين للحصول على أفضل النتائج.

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