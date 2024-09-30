العالم اليوم - الدولار يتراجع بعد حزمة تحفيز اقتصادي في الصين

انتم الان تتابعون خبر الدولار يتراجع بعد حزمة تحفيز اقتصادي في الصين من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 سبتمبر 2024 09:24 صباحاً - استقر الين، الاثنين، بعد أن أشار رئيس الوزراء الياباني القادم إلى ضرورة الحفاظ على قدرة السياسة النقدية على التكيف، في حين ارتفعت العملات المرتبطة بالسلع الأولية الموجهة للتصدير إلى أعلى مستوياتها هذا العام بفضل آمال المستثمرين في حدوث تحول في الاقتصاد الصيني.

وقفز الين الجمعة بعد أن فاز شيجيرو إيشيبا، وزير الدفاع الأسبق والمنتقد لسياسة التيسير النقدي الشديدة، بقيادة الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم، والذي يسيطر على البرلمان وسيصوت لتوليه منصب رئيس الوزراء.

وارتفع الين في التعاملات الآسيوية إلى أعلى مستوى في أسبوع عند 141.75 للدولار لكن تعليقات إيشيبا حدت من الصعود.

وقال محللون إن تعليقاته بعد الفوز بقيادة الحزب كانت كافية لوقف الارتفاع الحاد في الين، وإن الانتخابات المبكرة المرتقبة في 27 أكتوبر قد تؤثر على العملة اليابانية على الأقل في الأمد القريب.

واستقر اليورو عند 1.1167 دولار وجرى تداول الجنيه الإسترليني عند 1.3391 دولار مع ترقب الأسواق لبيانات الوظائف في الولايات المتحدة الجمعة لمعرفة مدى تأثيرها المحتمل على وتيرة خفض أسعار الفائدة الأميركية.

ويترقب المستثمرون أيضا صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو الثلاثاء.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.5 بالمئة إلى أعلى مستوى في 20 شهرا عند 0.6941 دولار، وارتفع الدولار النيوزيلندي 0.5 بالمئة إلى أعلى مستوى في 14 شهرا ونصف الشهر عند 0.6375 دولار.

ودفعت حزمة تدابير تحفيزية أقرتها بكين اليوان إلى الصعود الأسبوع الماضي حتى مع خفض أسعار الفائدة، إذ أقبل المستثمرون بقوة على الأسهم الصينية التي سجلت أفضل أسبوع لها في عشر سنوات.

وتجاوزت العملة الصينية سبعة يوان للدولار في التعاملات الخارجية يوم الجمعة، رغم أنها ظل عند مستوى 7.0129 في التعاملات الداخلية الاثنين.