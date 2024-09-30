وزارة الطيران المدني تواصل مشاركتها في مبادرة رئاسة الجمهورية ”بداية جديدة لبناء...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 12:32 مساءً - استكمالًا لمشاركة وزارة الطيران المدني في مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية "بداية جديدة لبناء الإنسان" من خلال التنسيق والتعاون مع أكاديمية مصر للطيران للتدريب التابعه للشركه القابضه لمصر للطيران، حيث قامت الأكاديمية بتنظيم عدة محاضرات تعريفية مجانية فى مجال الطيران المدني تحت عنوان Aviation Field Awareness Seminar.

وتأتي مشاركة وزارة الطيران المدني ممثلة الهيئات والشركات التابعة للوزارة في ضوء توجيهات الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني بهدف تعزيز التواصل وتنمية نشر الوعي مع الجمهور بثقافة الطيران المدني وتعريفهم بكافة الخدمات ومجالات العمل المرتبطة بهذا المجال الحيوي مما يعزز من تنمية الوعي لديهم وبناء مستقبل أفضل من خلال تنمية مهاراتهم، وكذلك تعريفهم بمحددات وملامح الأنشطة داخل قطاع الطيران المدني.

حيث استهدفت الأكاديمية فئات عمرية محددة تعزز من استفادة الشباب لبرامج المبادرة وقد شملت سن الشباب بدءًا من عمر 19 إلى 35 عاماً، حيث قد قام بإدار المحاضرات نخبة من كبار محاضري الأكاديمية المتخصصين لشرح مفهوم "مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان" والتعريف بأهدافها من أجل تنمية الوعى لدى الشباب بمختلف أنشطة الطيران المدني.."صناعة الطيران"؛ كما تناولت أيضًا كيفية دخول سوق العمل الخاص بهذا المجال.

وقد قام السادة المحاضرون باستعراض كافة الأنشطة في مجال الطيران المدني، حيث تم توضيح المزايا والفرص التوظيفية المتاحة في هذا المجال الحيوي، فضلا عن الاهتمام بتعريف الشباب بماهيه الشهادات ومجالاتها والبرامج التدريبية المقدمة؛ والتي جاءت على النحو التالي:

- محاضرة تعريفية فى مجال تدريب الطيران ومراحل تدريب أطقم الطيارين والضيافة الجوية.

- محاضرة تعريفية فى مجال خدمات الركاب والأمتعة.

- محاضرة تعريفية حول مجال الخدمات اللوجيستية والشحن الجوى.

- محاضرة تعريفية في مجال أمن الطيران ، والأسواق الحرة. والخدمات الجوية.

- محاضرة تعريفية حول أهمية صيانة الطائرات وعمليات فحص الطائرات بطرازتها المختلفة.

وفي نهاية الفعاليات أبدى السادة المتدربين إعجابهم بما تم تقديمه لهم من معلومات قيمة فى مجال الطيران ساهمت في تعريفهم بالمجالات التي يرغب كل منهم الالتحاق بها مما يساعد في تحديد ملامح مستقبلهم المهني، كما تم تسليم شهادات تقدير لهم في ضوء مشاركتهم الفعالة والتي وجدت تفاعلا كبيرًا من جانب الكثير من الشباب المهتمين بمجال صناعة النقل الجوي.

جدير بالذكر أن وزارة الطيران المدني قد انطلقت أولى مشاركتها في برنامج المبادرة الرئاسية من خلال الهيئة العامة للأرصاد الجوية بالتزامن مع انطلاق الموسم الثقافي تحت عنوان " المناخ والتنمية المستدامة "، والتي تنعقد فعالياته كل يوم اثنين من كل أسبوع و تستمر حتى نهاية شهر نوفمبر القادم، حيث تناولت الندوات مناقشة عدد من الموضوعات العلمية المتخصصة في الرصد الجوي وتطور التنبؤات العددية وتحديات القطاعات المختلفة في ظل التغيرات المناخية.