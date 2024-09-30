انت الأن تتابع خبر «هتفتكر ولو بعد 100 سنه»... اعشاب ونباتات في غايه الروعه لعلاج النسيان والزهايمر حتى ولو بعد 90 سنه.. طريقة الإستخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - مرض الزهايمر هو اضطراب يصيب الدماغ، ويؤدي إلى تدهور تدريجي في الذاكرة والقدرات العقلية، ويعد من أكثر الأسباب شيوعا لفقدان الذاكرة بين كبار السن، و يصاب الشخص المصاب بالزهايمر بمشاكل في التفكير والتركيز، وقد يجد صعوبة في أداء المهام اليومية البسيطة، و مع تقدم المرض، قد تتفاقم الأعراض وتؤدي إلى فقدان القدرة على التعرف على الأشخاص أو الأماكن، مما يؤثر بشكل كبير على جودة حياة المريض وعائلته، ومن خلال موقعنا دوت الخليج سنتعرف على التفاصيل.

ادويه تستخدم لعلاج الزهايمر

فيما يخص العلاج، لا توجد حتى الان أدوية قادرة على شفاء الزهايمر، بل تقتصر الأدوية المتاحة على محاولة تحسين بعض الأعراض لفترة قصيرة، و الأدوية المعروفة مثل “دونيبيزيل” و”ميمانتين” يمكن أن تساعد في تحسين الأداء العقلي في المراحل المبكرة والمتوسطة من المرض، ولكن تأثيرها يكون مؤقتا ولا يمنع تدهور الحالة مع مرور الوقت، و هذا ما يجعل البحث عن علاجات بديلة أمرا هاما للمرضى وعائلاتهم.

اعشاب تستخلص لعلاج الزهايمر و تنشيط الذاكره