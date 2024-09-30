انت الأن تتابع خبر «ممنوع دخول العزاب»... زيت القرنفل للشعر حلك الوحيد لزيادة لون الشعر الأسود وتنعيمه و تقوية بصيلاته... طريقة الإستخدام!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر القرنفل من أبرز العلاجات الطبيعية لمشكلة الشيب المبكر والشعر الأبيض، حيث يساعد في استرجاع اللون الطبيعي للشعر، ويحتوي القرنفل على خواص تعزز صحة فروة الرأس، حيث يعالج الالتهابات الفطرية والجروح، ويقوي بصيلات الشعر، مما يساهم في تقليل ظهور الشعر الأبيض، من خلال دوت الخليج سنستعرض التفاصيل.

وصفة القرنفل للشعر

لإعداد وصفة فعالة للتخلص من الشيب، قومي بخلط نصف كوب من زيت السمسم مع نصف كوب من زيت الخردل وربع كوب من زيت القرنفل، ثم أضيفي ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، ضعي الخليط على شعرك بدءا من الجذور حتى الأطراف واتركيه لمدة 3 ساعات، بعد ذلك، اغسلي شعرك بماء دافئ والشامبو المناسب، و ينصح باستخدام هذه الوصفة ثلاث مرات في الأسبوع لتحقيق نتائج سريعة.

ابتكار لصنع وصفه زيت القرنفل والسمسم للشعر