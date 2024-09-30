العالم اليوم - "سبيس 42".. عملاق فضائي جديد ينضم إلى سوق أبوظبي

انتم الان تتابعون خبر "سبيس 42".. عملاق فضائي جديد ينضم إلى سوق أبوظبي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 سبتمبر 2024 04:27 مساءً - يشهد سوق أبوظبي للأوراق المالية، غدا الثلاثاء، انضمام أسهم شركة "سبيس 42"، بعد إتمام الإندماج بين شركتي "بيانات" و"الياه سات".

وستصبح "سبيس 42" مع بدء التداول على أسهمها واحدة من أكبر شركات الفضاء المدرجة في أسواق المال على مستوى العالم بفضل ريادتها في مجال تقنيات الفضاء والحلول الجيومكانية، بما يشكل نقلة نوعية في قطاع تقنيات الفضاء والذكاء الاصطناعي في الإمارات والمنطقة، بحسب تقرير لوكالة أنباء الإمارات "وام".

وتتكون "سبيس 42" من وحدتين تجاريتين، هما: "الياه سات" للخدمات الفضائية بيانات للحلول الذكية، والتي ستركز على عمليات الأقمار الصناعية الأولية للحلول الثابتة والمتنقلة، بينما تدمج وحدة "بيانات" للحلول الذكية بين جمع البيانات الجيومكانية ومعالجتها من خلال توظيف الذكاء الاصطناعي لاتخاذ القرار، وتعزيز الوعي بالمواقف، وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وتشمل قائمة المساهمين الرئيسيين في سبيس 42 كلًا من "جي 42"، و"مبادلة" و"العالمية القابضة".

وستتمتع "سبيس 42" بمكانة مالية قوية، وإمكانات تكنولوجية متقدمة ومدعومة بالذكاء الاصطناعي، ومحفظة منتجات متنوعة، إلى جانب توفير منصة للتقنيات التحولية تقدم خدمات وحلول قطاع الفضاء.

ومن المتوقع أن تستفيد الشركة الجديدة أيضا من تحقيق التكامل بين عمليات طرفي الاندماج ووفورات الحجم، الأمر الذي يسهم في تحسين الإيرادات ويعزز فرصها لتحقيق المزيد من النمو والابتكار.

إلى ذلك، أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية، أن تعديل اسم شركة "بيانات" إلى "سبيس 42" سيكون اعتباراً من الأول من أكتوبر المقبل، فيما سيكون اليوم هو آخر يوم تداول على أسهم "الياه سات" حيث سيتم إلغاء إدراجها من السوق.

وسيكون السعر المرجعي لتداول سهم شركة "سبيس 42" في جلسة تداول غدا الثلاثاء هو سعر إغلاق سهم "بيانات" اليوم، حيث سيخضع هذا السعر لحدود تغيير الأسعار المعمول بها لدى السوق بواقع 15 بالمئة ارتفاعاً و10 بالمئة انخفاضاً.

وستكون الأسهم الجديدة لشركة "سبيس 42" والخاصة بمساهمي شركة "الياه سات" ستكون متوفرة في حسابات المساهمين يوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر، علما بأنه في حال كانت أسهم "الياه سات" في حساب المستثمر لدى شركة الوساطة / الحافظ الأمين ستكون الأسهم الجديدة متوفرة في نفس الحساب لدى شركة الوساطة / الحافظ الأمين، أما إذا كانت الأسهم موجودة في حساب الإيداع للمستثمر، فستكون متوفرة أيضا في حساب الإيداع.