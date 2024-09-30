العالم اليوم - بايدن يعلّق على عملية برية إسرائيلية "وشيكة" في لبنان

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 سبتمبر 2024 06:24 مساءً - علّق الرئيس الأميركي جو بايدن، الإثنين، على التقارير التي تحدثت عن عملية برية إسرائيلية "وشيكة" في لبنان.

وذكر بايدن للصحفيين عندما سُئل عما إذا كان على علم بتقارير عن خطط إسرائيلية لتنفيذ عملية محدودة، وما إذا كان سيشعر بارتياح إن مضوا قدما بها: "أنا على علم أكثر مما قد تعرفون ويريحني وقفها. يجب أن يكون لدينا وقف لإطلاق النار الآن"، وفق ما أفادت وكالة فرانس برس.

وكان مسؤول في البيت الأبيض قد قال في وقت سابق، الإثنين، إنه تم إطلاع المسؤولين الأميركيين على احتمال قيام إسرائيل بتكثيف عملياتها ضد حزب الله.

وأضاف المسؤول أن الخطوات الإسرائيلية ستشمل بما في ذلك احتمال القيام بعملية برية.

وكشفت مصادر لقناة "دوت الخليج"، الإثنين، أن عملية إسرائيلية برية وشيكة قد تحدث في لبنان.

وذكرت هذه المصادر أن التوغل البري سيسبقه قصف جوي على مواقع حزب الله جنوبي لبنان. وتابعت أن "الجيش الإسرائيلي يعتزم تفكيك منشآت حزب الله العسكرية في القرى الحدودية".

من جهة أخرى، كشف مسؤول أميركي، الإثنين، أن الولايات المتحدة تعتقد أن إسرائيل قد تشن قريبا توغلا بريا محدودا جنوبي لبنان.

من جهته، ذكر مسؤول أميركي لـ"سي.بي.إس" أن العملية الإسرائيلية في لبنان قد تبدأ خلال ساعات.

كما أبرزت "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر أن التوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان قد يأتي في أقرب وقت هذا الأسبوع.