نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 3 أعمال تنتظرها دينا الشربيني خلال الفترة المقبلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعيش الفنانة دينا الشربيني الفترة الحالية حالة من الانتعاش الفني، وترتبط بأكثر من عمل جديد خلال الفترة الحالية ما بين السينما والدراما، ويعرض لكم دوت الخليج الفني في السطور التالية أعمال دينا الشربيني..

فيلم درويش

ترتبط دينا الشربيني بتصوير فيلم درويش، والذي يجمعها بـ عمرو يوسف بعدما حققا نجاحات عديدة سويًا في أكثر من عمل خلال السنوات الأخيرة، والفيلم يدور في إطار أكشن كوميدي، تقع أحداثه في فترة الأربعينيات، ويحمل مفاجآت عديدة، كما أنه يتكلف ميزانية إنتاجية ضخمة، ويحظى بدعم من هيئة الترفيه السعودية، برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، والعمل من بطولة عمرو يوسف، دينا الشربيني، ومصطفى غريب، ومن تأليف وسام صبري وإخراج وليد الحلفاوي.

فيلم الهنا اللي أنا فيه

وأيضا بدأت دينا الشربيني مؤخرًا تصوير فيلم جديد بعنوان الهنا اللي أنا فيه، ويجمعها العمل بـ كريم محمود عبدالعزيز وياسمين رئيس، وهو من نوعية الأعمال الكوميدية، ويحمل مفاجآت عديدة في أحداثه، والفيلم من بطولة كريم محمود عبدالعزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، ومريم محمود الجندي، مع عدد من ضيوف الشرف، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، إخراج خالد مرعي، وإنتاج زيد كردي وأحمد بدوي وجابي خوري.

مسلسل كامل العدد 3

كما تواصل دينا الشربيني تحضيراتها للجزء الثالث من مسلسل كامل العدد، والمقرر عرضه في موسم دراما رمضان المقبل 2025، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزأين الأول والثاني من العمل وقت عرضهما في موسمي رمضان 2023 و2024،الذي يشهد تواجد 6 شخصيات جديدة ستنضم إلى الأحداث وجاري حاليًا التعاقد مع النجوم الذين سيقدمون هذه الأدوار، كما يشهد العمل أيضًا عودة آية سماحة بشخصيتها هنزادة شقيقة دينا الشربيني ضمن الأحداث، وذلك بعد ظهورها ضيف شرف في الجزء الثاني ومشاركتها في البطولة بالجزء الأول.

اخر اعمال دينا الشربيني

وكان اخر اعمال دينا الشربيني هو مسلسل “ الإ الطلاق ”، والذى تقوم ببطولته الفنانة دينا الشربيني والفنان إياد نصار، خلال الساعات الماضية، المسلسل يتكون من 10 حلقات وتم طرحهما كاملين، وتدور احداث العمل فى إطار من التشويق والاثارة، حول زوجين يتعرضان إلى حادث يقلب حياتهما راسًا على عقب، العمل من بطولة إياد نصار ودينا الشربيني وسلمي ألو ضيف وصفاء الطوخي.

وايضا شاركت في فيلم شقو، شارك في بطولته بجانب عمرو يوسف، مجموعة من النجوم أبرزهم: محمد ممدوح، عمرو يوسف، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، مع ظهور خاص للفنانة يسرا وضيف الشرف أحمد فهمي ومن تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.