وزير التموين: التعاون مع مايكروسوفت العالمية لدعم مشروعات…

دبي - احمد فتحي في الاثنين 30 سبتمبر 2024 10:20 مساءً - دوت الخليج_ عقد الدكتور شريف فاروق ، وزير التموين والتجارة الداخلية، اجتماعاً موسعاً مع شركة مايكروسوفت العالمية، لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي وتكامل قواعد البيانات، بهدف تحسين جودة الخدمات الحكومية وتعزيز الاستثمار في قطاع تكنولوجيا المعلومات، في إطار جهود الحكومة المصرية لدعم مشروعات التحول الرقمي وتطوير البنية التحتية التكنولوجية في مختلف القطاعات.

واستعرض الجانبان خلال الاجتماع مجالات التعاون الحالية بين وزارة التموين والشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة مايكروسوفت، والتي تشمل ميكنة دورة العمل في المجمعات الاستهلاكية ومخازن الجملة، بهدف رفع كفاءة الأداء وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد ،وادارة مراقبة المخزون، كما ناقش الاجتماع إمكانية تطوير التعاون في مشروعات جديدة لتحسين كفاءة العمل الحكومي وتعزيز تكامل قواعد البيانات، بما يساهم في تحقيق التحول الرقمي الشامل.

كما تناول الاجتماع التنسيق بين وزارة التموين ومايكروسوفت لتبني أساليب متطورة لمراقبة الأسواق وتتبع حركة السلع الغذائية، بما يضمن توافرها بالأسعار المناسبة وحماية المستهلك من أي ممارسات احتكارية ،وتم الاتفاق على أهمية تطبيق حلول تكنولوجية مبتكرة لضمان مراقبة أفضل للأسواق وتحقيق الانضباط في تداول السلع.

وفي ختام الاجتماع، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، أهمية التعاون مع الشركات العالمية مثل مايكروسوفت لدعم رؤية الدولة المصرية في التحول الرقمي، مشيراً إلى أن هذه الشراكات تسهم في رفع كفاءة الخدمات الحكومية وتقديمها بشكل أسرع وأكثر دقة للمواطنين.

من جانبه، أشاد وفد مايكروسوفت بالجهود التي تبذلها وزارة التموين في تطوير الخدمات واستخدام أحدث التقنيات لدعم عمليات التحول الرقمي في مصر.

جاء الاجتماع بمشاركة حضر اللواء وليد ابو المجد نائب وزير التموين والتجارة الداخلية، وحسام الجارحي، نائب رئيس هيئة السلع التموينية، الدكتور عمرو مدكور، مستشار الوزير لنظم المعلومات والتحول الرقمي، وأحمد كمال، معاون الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

ومن جانب شركة مايكروسوفت ميرنا عارف، مدير عام الشركة في مصر، ومحمد قاسم، مدير القطاع الحكومي، وأحمد عطية، المدير التنفيذي للقطاع الحكومي.