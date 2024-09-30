بلينكن: إسرائيل أبلغتنا ببدء التوغل البرى فى جنوب لبنان

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 30 سبتمبر 2024 10:38 مساءً - قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر، الإثنين إن الإسرائيليين أبلغوه ببدء التوغل في جنوب لبنان.

وأوضح ميلر أن "هذا ما أبلغوني به، بأنهم ينفّذون الآن عمليات محدودة تستهدف بنى تحتية تابعة لـحزب الله بالقرب من الحدود"، بحسب ما أوردته الوكالة اللبنانية للإعلام.

وأفادت وسائل إعلام لبنانية عن قصف مدفعي إسرائيلي عنيف باتجاه قرية الوزاني الحدودية القريبة من قرية الغجر.

ونفى الناطق باسم القوات الأممية في لبنان "اليونيفيل" أندريا تيننتي، طلب القوات الدولية من الجيش اللبناني إخلاء مواقعه على الحدود.

وأشار مصدر في الجيش اللبناني لوكالة فرانس برس إلى أن الجيش اللبناني يعيد تمركز قواته قرب الحدود مع إسرائيل على وقع التهديد بتوغل محتمل.