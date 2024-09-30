انت الأن تتابع خبر مش هتصدقي اللي هيحصل بفضلهم!!... حطي زيت الزيتون على الزبادي وهتصغري اكتر من 20 سنة!! والأن مع التفاصيل
رياض - احمد صلاح - يعتبر زيت الزيتون واحدًا من افضل الزيوت الطبيعية التي يتم استخدامها للبشرة، حيث انه زيت آمن تمامًا ويتم استخدامة لتقليل التجاعيد ولشد البشرة وغيرها من الفوائد والاستخدامات الاخرى التي يتم استخدام زيت الزيتون بها، وذلك لما يحتوي عليه من مواد فعالة وفيتامينات تساعد على نضارة البشرة بشكل كبير، وليس هذا فقط بل ان الزبادي يساعد على تفتيح البشرة وازالة التصبغات والحصول على بشرة نضرة وناعمة بشكل كبير، ولمزيد من التفاصيل بشأن وصفة الزبادي وزيت الزيتون تابعونا عبر دوت الخليج
مكونات وصفة زيت الزيتون والزبادي
- كوب من الزبادي.
- ملعقتين من زيت الزيتون.
- ملعقتين من ماء الورد.
طريقة عمل وصفة زيت الزيتون والزبادي
- في اول خطوة قومي بإحضار وعاء نظيف ومعقم جيدًا ثم ابدئي في اضافة الزبادي مع التقليب جيدًا حتى يصل إلى قوام كريمي قليلًا، بعد ذلك قومي باضافة زيت الزيتون وماء الورد مع التقليب جيدًا حتى يصل الخليط إلى قوام كريمي اقرب لقوام متماسك قليلًا، ويمكن ايضًا اضافة ملعقة من عصير الليمون إذا لم يكن لديك حساسية منه.
- بعد ذلك قومي بوضع الماسك على بشرة نظيفة تمامًا وخالية من اي مستحضرات تجميل ووضع الماسك على البشرة لمدة نصف ساعة فقط وغسلة، وسوف تلاحظين نضارة ونعومة وتفتيح من اول استخدام، ولافضل نتائج للماسك يمكن استخدامة مرة واحدة اسبوعيًا او مرتين بحد اقصى.