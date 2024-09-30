انت الأن تتابع خبر مش هتصدقي اللي هيحصل بفضلهم!!... حطي زيت الزيتون على الزبادي وهتصغري اكتر من 20 سنة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يعتبر زيت الزيتون واحدًا من افضل الزيوت الطبيعية التي يتم استخدامها للبشرة، حيث انه زيت آمن تمامًا ويتم استخدامة لتقليل التجاعيد ولشد البشرة وغيرها من الفوائد والاستخدامات الاخرى التي يتم استخدام زيت الزيتون بها، وذلك لما يحتوي عليه من مواد فعالة وفيتامينات تساعد على نضارة البشرة بشكل كبير، وليس هذا فقط بل ان الزبادي يساعد على تفتيح البشرة وازالة التصبغات والحصول على بشرة نضرة وناعمة بشكل كبير، ولمزيد من التفاصيل بشأن وصفة الزبادي وزيت الزيتون تابعونا عبر دوت الخليج

مكونات وصفة زيت الزيتون والزبادي

كوب من الزبادي.

ملعقتين من زيت الزيتون.

ملعقتين من ماء الورد.

طريقة عمل وصفة زيت الزيتون والزبادي