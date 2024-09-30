العالم اليوم - العراق.. هجوم صاروخي يستهدف قاعدة تستضيف قوات أميركية

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 30 سبتمبر 2024 11:27 مساءً - قال متحدث باسم القيادة الوسطى لـ"دوت الخليج"، الثلاثاء، إن الدفاعات الأميركية دمرت صاروخي كاتيوشا فوق قاعدة فيكتوريا بمطار بغداد.

وكان مصدران عسكريان قد أبلغا "رويترز" بأن قاعدة فيكتوريا التي تستضيف قوات أميركية استُهدفت بصاروخي كاتيوشا على الأقل.

وتنشر الولايات المتحدة نحو 2500 عسكري في العراق ونحو 900 عسكري في سوريا، وذلك في إطار التحالف الدولي الذي شكّلته في 2014 لمحاربة تنظيم داعش المتطرف.

وأكدت واشنطن وبغداد الجمعة أن التحالف الدولي سينهي خلال عام مهمته العسكرية المستمرة منذ عقد في العراق، وذلك بعد أشهر من المحادثات الثنائية.

لكن البيان المشترك والمسؤولين الأميركيين لم يجيبوا على السؤال الرئيسي حول العدد المستقبلي للقوات الأميركية في العراق.