انت الأن تتابع خبر هيحسدوكي من جمالك... ضع ملعقة من زيت الزيتون على الكمون ستحقق حلمك في 3 أيام حتى لو كان عمرك 100سنة!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يمكن استخدام خليط زيت الزيتون والكمون كوسيلة طبيعية لتطويل الشعر في المنزل تجمع هذه الوصفة بين فوائد زيت الزيتون الغني بالعناصر الغذائية، الذي يحمي الشعر، وفوائد زيت الكمون الذي يعزز نمو الشعر ويحافظ على صحته.

وصفة زيت الزيتون والكمون

وصفة زيت الزيتون والكمون تعتبر زيت الزيتون من المكونات الطبيعية المفيدة للشعر بفضل قيمته الغذائية العالية ومحتواه الغني بالعناصر، يمكنه حماية الشعر من الجفاف وفقدان الرطوبة، كما يساعد في تقليل القشرة وتحسين صحة فروة الرأس.

زيت الزيتون للشعر

يحتوي زيت الزيتون على مضادات الأكسدة التي تساعد في تقليل الأضرار الناتجة عن العوامل البيئية مثل التلوث والأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى تأثيرات حرارة أدوات تصفيف الشعر كما أنه غني بفيتامين E، الذي يعزز نمو الشعر ويحسن قوته ومرونته بفضل هذه الخصائص، يمكن لزيت الزيتون أن يحول الشعر الباهت والتالف إلى شعر ناعم ولامع، ويعمل على حمايته من الأضرار الناتجة عن العلاجات الكيميائية المفرطة.

كيفية استخدام زيت الزيتون والكمون لتطويل الشعر في المنزل