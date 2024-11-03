انت الأن تتابع خبر معجزة ربانية بكل المقاييس .. مكون غذائي بسيط برخص التراب يجهله الكثيرون يحمي الكبد وينقي السموم ويعالج تليف الكلي في وقت قصير وعلاج فعال لمرض السرطان .. تعرف عليه قبل فوات الأوان والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - الزعتر هو نبات عطري يستخدم منذ آلاف السنين في مختلف الثقافات كتوابل غذائية وعلاج طبيعي للعديد من الأمراض ليست فوائد الزعتر محصورة في الطهي فحسب، بل تتنوع فوائده الصحية مما يجعله مكونا أساسيا في الأنظمة الغذائية الصحية على مستوى العالم، ومن أهم هذه الفوائد هو دوره الفعال في الوقاية من الأمراض الخطيرة مثل السرطان بالإضافة إلى تأثيراته الإيجابية على صحة الكبد والكلى وباقي الأعضاء الحيوية الأخرى.

الزعتر ودوره في الوقاية من السرطان

تتميز نبتة الزعتر بوجود مجموعة من المركبات الفينولية التي تعمل كمضادات أكسدة فعالة هذه المركبات تهاجم الجذور الحرة في الجسم، والتي تعتبر أحد الأسباب الرئيسية في إتلاف الخلايا وإحداث الأمراض المزمنة مثل السرطان، وقد أظهرت العديد من الدراسات أن استهلاك الزعتر يمكن أن يساعد في الوقاية من أنواع مختلفة من السرطانات بما في ذلك سرطان الكبد والكلى.

الزعتر وعلاقته بالكبد والكلى