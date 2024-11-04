حقن التخسيس.. أضرار خفية وآثار جانبية تصل للوفاة

اكتسبت حقن التخسيس شعبية كبيرة، مؤخرًا، باعتبارها حلًا سريعًا ومريحًا للتخلص من الوزن الزائد، إذ تعد بنتائج سريعة وجاذبية فقدان الوزن دون عناء.

ومع ذلك، من المهم التعامل مع هذه العلاجات بحذر والوعي بالأخطاء المحتملة التي قد تحدث عند استخدام حقن إنقاص الوزن؛ لأنه على الرغم من كونها تقدم بعض الفوائد مثل قمع الشهية وزيادة التمثيل الغذائي، فإن هناك العديد من الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها لضمان سلامتك وتعظيم فعالية رحلة إنقاص الوزن.

ما هي حقن التخسيس؟

حقن التخسيس، أو ما عرف بحقن إنقاص الوزن، هي نوع من العلاج الطبي المصمم للمساعدة في إنقاص الوزن، إذ تحتوي على أدوية تؤثر على عملية التمثيل الغذائي للجسم أو تتحكم في الشهية؛ ما يشجع على إنقاص الوزن.

ووفقًا لموقع cityskinclinic، فإن من أشهر العلامات التجارية لحقن التخسيس ويجوفي وأوزمبيك، وهما تعملان عن طريق استهداف الهرمونات التي تؤثر على شهيتك وأيضك.

وشرح الموقع أن هاتين العلامتين التجاريتين تحتويان على ما يعرف بـ"سيماجلوتيد"، ووصفه بأنه "أكثر العقاقير التي تستخدم لإنقاص الوزن شيوعًا في الوقت الحالي".

وقال: حقن سيماجلوتيد هي أكثر العقاقير التي تستخدم لإنقاص الوزن شيوعًا في الوقت الحالي، وهي معروفة باسميها التجاريين Ozempic وwegovy.

وعن طريقة عملها، شرح: تعمل سيماجلوتيد عن طريق محاكاة تأثيرات ببتيد شبيه بالجلوكاجون-1 (GLP-1)، إذ يتم إطلاق هذا الهرمون بعد تناول الطعام ويقوم بقمع الشهية، حيث يزيد GLP-1 من الشعور بالشبع ويبطئ معدل هضم الطعام.

وذكر أن هناك نوعًا آخر من حقن إنقاص الوزن المتوفرة لكن الأقل شهرة وهي ليراجلوتيد، التي تُعرف أيضًا باسم Saxenda، وتعمل بطريقة مماثلة للسيماجلوتيد لمحاكاة تأثيرات GLP-1.

تُوصف هذه الحقن عادةً جنبًا إلى جنب مع نظام غذائي متوازن ونشاط بدني منتظم، والهدف هو استخدامها كجزء من برنامج شامل لإدارة الوزن، مع العلم أنها ليست حلًا مستقلًا لفقدان الوزن بل مساعدة لأولئك الذين يعانون من صعوبة في إدارة الوزن على الرغم من اتباع نظام غذائي وممارسة الرياضة.

أضرار حقن التخسيس

أوضح موقع British Heart Foundation أن حقن التخسيس مثل أي دواء، يصاحبها العديد من الأضرار والآثار الجانبية المحتملة، مشيرًا إلى أن بعضها عابر وخفيف بينما قد يكون البعض الآخر شديدًا ويهدد الحياة.

وتتضمن الأعراض السلبية والأضرار لحقن التخسيس:

- الغثيان.

- القيء.

- الإسهال.

- الإمساك.

- الدوخة.

- الصداع.

- التعب.

- ألم المعدة.

- التفاعل التحسسي.

بينما تشمل المشاكل النادرة والأكثر خطورة لحقن التخسيس التي قد تؤدي هذه إلى المرض أو حتى الموت:

- التهاب البنكرياس.

- مرض المرارة.

- مشاكل الكلى.

- زيادة معدل ضربات القلب.

هل حقن التخسيس آمنة على المدى الطويل؟

رأى موقع streamlineweightlosssurgery أن حقن إنقاص الوزن يمكن أن تكون آمنة وفعالة لفقدان الوزن عند استخدامها بشكل مناسب بشكل عام.

وشرح: قد يكون لحقن إنقاص الوزن آثار جانبية، بما في ذلك الغثيان والإسهال والصداع، لكن بشكل عام يمكن أن تكون آمنة وفعالة لفقدان الوزن عند استخدامها بشكل مناسب.

ونصح بضرورة فهم المخاطر المحتملة ومناقشتها مع الطبيب المختص قبل الاستخدام، ومناقشة جميع العوامل الأخرى قبل اتخاذ القرار.

نصائح لتجنب أضرار حقن إذابة الدهون

قدم موقع studiomedspa بعض النصائح عند استخدام حقن التخسيس وإذابة الدهون، خصوصًا حقن سيماجلوتيد، وتتضمن:

- تخطي الجرعة:

يجب تناول حقن إنقاص الوزن بانتظام حسب وصف الطبيب المختص، إذ قد يؤدي تخطي الجرعة إلى علاج غير فعال وإبطاء تقدم فقدان الوزن.

- تناول جرعة زائدة:

يمكن أن يكون تناول أكثر من الجرعة الموصوفة من حقن إنقاص الوزن أمرًا خطيرًا ويؤدي إلى آثار جانبية ضارة. اتبع دائمًا تعليمات الجرعة المقدمة من الطبيب.

- إهمال اتباع نظام غذائي صحي وممارسة الرياضة:

يجب استخدام حقن إنقاص الوزن كجزء من خطة إنقاص الوزن الشاملة التي تتضمن نظامًا غذائيًا صحيًا وممارسة الرياضة بانتظام. إهمال هذه العناصر الأساسية يمكن أن يعيق تقدم فقدان الوزن.

- استخدام حقن إنقاص الوزن كحل مستقل:

في حين أن حقن إنقاص الوزن قد تساعد في جهود التخسيس، لكن لا ينبغي الاعتماد عليها كحل وحيد، ويجب أيضًا دمج تغييرات نمط الحياة، مثل عادات الأكل الصحية وممارسة الرياضة بانتظام.

- استخدام الحقن غير المعتمدة:

استخدم فقط حقن إنقاص الوزن التي تمت الموافقة عليها من قبل الهيئات التنظيمية ذات الصلة، إذ قد يكون استخدام الحقن غير المعتمدة غير فعال أو حتى خطيرًا.