فن ومشاهير

لأول مرة.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل بداية فرقة "واما"

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث أحمد فهمي، عن كواليس تكوين فريق واما، وذلك خلال إستضافته في برنامج “صاحبة السعادة” التي تقدمة الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، المذاع على قناة " دي إم سي".

 

قال أحمد فهمي: "في يوم قررت ألحن، وكنت بسجل حاجة في السعودية وقابلت الدكتور خالد داغر دكتور بمعهد الكونفرستوار".

 

وتابع: "الدكتور داغر قالي أنا ممكن انتجلك وقلت له انا مش هغني لوحدي وهغني مع محمد نور وباقي أعضاء فريق واما ومن اللحظة دي تشكلت فكرة فريق واما".

 

وايتكمل حديثه قائلا: "مع بداية طرح أغاني فريق واما حققنا نجاحات وركزنا في إنتاج وطرح أغاني لفرقة واما".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا