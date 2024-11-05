لأول مرة.. أحمد فهمي يكشف تفاصيل بداية فرقة "واما"

القاهرة - محمد ابراهيم - تحدث أحمد فهمي، عن كواليس تكوين فريق واما، وذلك خلال إستضافته في برنامج “صاحبة السعادة” التي تقدمة الإعلامية والفنانة إسعاد يونس، المذاع على قناة " دي إم سي".

قال أحمد فهمي: "في يوم قررت ألحن، وكنت بسجل حاجة في السعودية وقابلت الدكتور خالد داغر دكتور بمعهد الكونفرستوار".

وتابع: "الدكتور داغر قالي أنا ممكن انتجلك وقلت له انا مش هغني لوحدي وهغني مع محمد نور وباقي أعضاء فريق واما ومن اللحظة دي تشكلت فكرة فريق واما".

وايتكمل حديثه قائلا: "مع بداية طرح أغاني فريق واما حققنا نجاحات وركزنا في إنتاج وطرح أغاني لفرقة واما".