فن ومشاهير

موعد عرض مسلسل "رقم سرى" لـ ياسمين رئيس

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد عرض مسلسل "رقم سرى" لـ ياسمين رئيس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - موعد عرض مسلسل "رقم سرى" لـ ياسمين رئيس

ياسمين رئيس
ياسمين رئيس

تعرض شاشة قنوات دي إم سي في خلال الفترة المقبلة مسلسل "رقم سري" من بطولة عدد كبير من النجوم المتميزين، منهم  الفنانة ياسمين رئيس وعدد آخر من نجوم الفن، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة بمسلسل رقم سري.

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البوستر الدعائي لمسلسل رقم سري بطولة الفنانة ياسمين رئيس 


موعد عرض مسلسل رقم سري

ومن جانبه يشار إلى إن أولى حلقات مسلسل رقم سري تنطلق يوم السبت الموافق يوم 9 من شهر نوڤمبر الجاري لهذا العام الحالي 2024، عبر شاشة قنوات دي إم سي، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق.

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البوستر الدعائي لمسلسل رقم سري من بطولة الفنانة ياسمين رئيس 


دي إم سي تطرح البرومو الرسمي لمسلسل رقم سري 
 

وكانت قناة دي إم سي قد طرحت البرومو الرسمي الخاص بالعمل عبر شاشتها في الأيام القليلة الماضية، تشويقًا للجمهور لعرض العمل، والذي من المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة.

ويشارك في بطولة مسلسل رقم سري نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة ياسمين رئيس، صدقي صخر، ناردين فرج، عمرو وهبة، رامي الطمباري، وعدد آخر من النجوم والمسلسل من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمود عبد التواب.

محمد الشيخ

محمد الشيخ

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