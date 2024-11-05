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أحمد جودة - القاهرة - منة فضالي توجه نصائح للجمهور.. والأخير يعلق: "يسلم لسانك"

نشرت الفنانة منة فضالي مجموعة من الصور لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام، وحرصت على توجيه نصيحة لجمهورها.



منة فضالي تنصح جمهورها

وكتبت من فضالي على صورها من خلال خاصية التعليقات:

"تلاتة متحاولش تغير طبعهم الخاين والجعان وقليل الأصل".

منشور الفنانة منة فضالي عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

تعليقات الجمهور على منشور الفنانة منة فضالي

وإنهالت تعليقات الجمهور على منشور الفنانة منة فضالي، وإليكم أبرز تعليقات الجمهور/

"تسلمي جبتي بالضبط اللي الواحد اتعامل معاهم في الدنيا يسلم لسانك يا ملكة قلبي"



"بنت البلد الأصيلة منورة يا أجمل منة"

من تعليقات الجمهور

آخر أعمال الفنانة منة فضالي



وفي سياق آخر شاركت الفنانة منة فضالي حديثًا في مسلسل "محارب" الذي تم طرحه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024 عبر قناة سي بي سي، وحقق العمل نجاحًا كبيرًا أثناء عرضه، وهو مسلسل ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية الذي تدور أحداثه في إطار إجتماعي تشويقي.

أبطال مسلسل محارب



ومن الجدير بالذكر أن مسلسل محارب شارك به نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنان حسن الرداد، أحمد زاهر، نيرمين الفقي، ناهد السباعي، ملك أحمد زاهر، محمود عمرو ياسين، تامر عبد المنعم، وآخرين من نجوم الفن، والعمل من تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.