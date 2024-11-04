بعد سن الثلاثين.. 4 مكملات غذائية لمكافحة التجاعيد

الحفاظ على شباب البشرة، من الأمور الذي تشغل بال النساء، خاصةً بعد بلوغهن سن الثلاثين، حيث يبحثن عن الطرق الفعالة في تأخير ظهور علامات الشيخوخة، مثل التجاعيد وخطوط الوجه.

في السطور التالية، نستعرض أبرز المكملات الغذائية المفيدة لصحة البشرة بعد الثلاثين، وفقًا لموقع "Healthline".

مكملات غذائية لمكافحة التجاعيد بعد الثلاثين

1- فيتامين د

يلعب فيتامين د دورًا كبيرًا في الحفاظ على شباب البشرة، بفضل قدرته على مقاومة التجاعيد، يمكن الحصول عليه بأكثر من طريقة، وهي:

- تناول بعض الأطعمة، مثل منتجات الألبان والبيض.

- التعرض لأشعة الشمس يوميًا.

- تلقي مكملاته الغذائية، بمعدل كبسولة واحدة يوميًا، بتركيز 1000 وحدة.

2- فيتامين هـ

يتميز فيتامين هـ بخصائصه المضادة للأكسدة، التي تقلل من فرص ظهور علامات الشيخوخة على البشرة، خاصةً إذا تم الانتظام في تناول مصادره الطبيعية، مثل المكسرات، أو الحصول على مكملاته الغذائية، بمعدل كبسولة واحدة بشكل يومي، بتركيز 400 ملليجرام.

3- أوميجا 3

يمكن الاعتماد على أحماض أوميجا 3 المتوفرة في المكسرات والأسماك الدهنية وزيت الزيتون، لمحاربة تجاعيد، لأنها تساهم في تقليل تأثير الإجهاد التأكسدي على البشرة.

وفي حالة الرغبة في تناول حبوب زيت السمك، يجب الحصول على كبسولة واحدة فقط على مدار اليوم، بتركيز 1000 ملليجرام.

4- الماغنسيوم

من المعادن الفعالة في علاج مشاكل البشرة، بما في ذلك الهالات السوداء تحت العين والتجاعيد، يتواجد في المكسرات والشوكولاتة الداكنة والموز.

أما عن الجرعة المسموحة من مكملات الماغنسيوم، ينبغي الحصول على كبسولة واحدة يوميًا، بتركيز 100 مجم.