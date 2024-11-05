أحمد جودة - القاهرة - محمد العمروسي يوجه رسالة لـ مي فاروق بمناسبة عيد الحب المصري

حل أمس الثلاثاء الموافق يوم 4 من شهر نوڤمبر الجاري عيد الحب المصري، وحرص بعض الفنانين على توجيه رسالة لشركاء حياتهم، عبر حساباتهم الرسمية على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

رسالة محمد العمروسي لـ مي فاروق

ونشر محمد العمروسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيس بوك" صورة تجمعه بـخطيبته المطربة مي فاروق، وعلق قائلًا:

"كل يوم وانا بحبكِ اكتر كل ثانية حبك جوايا بيزيد انتى احلى حاجة حصلتلي كنت مستنيكي من زمان ياست البنات ربنا يحفظك يا نصي الحلو بحبك كل سنه وانتى معايا Happy valentine my heart".

منشور الفنان محمد العمروسي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير فيس بوك



آخر أعمال الفنان محمد العمروسي



ويشارك الفنان محمد العمروسي حاليًا في بطولة مسلسل "وتر حساس" الذي يتم عرضه على شاشة قنوات "أون"، وهو مسلسل درامي ينتمي إلى فئة الأعمال الإجتماعية، والذي يسلط الضوء على مشاكل الأزواج والخيانة.

طاقم عمل مسلسل وتر حساس

والجدير بالذكر إن مسلسل وتر حساس يضم نخبة من نجوم ونجمات الفن المصري على رأسهم الفنانة صبا مبارك، إنجي المقدم، هيدي كرم، محمد علاء، هاجر عفيفي، وآخرين من نجوم الفن، والمسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج.