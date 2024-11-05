أحمد جودة - القاهرة - "قريبًا".. أكرم حسني يشوق جمهوره لعمل جديد

نشر الفنان أكرم حسني عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام" صورة غامضة له من وجوده في مسرح في كواليس عمل ما، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل، واكتفي بكتابة:

"قريبًا"، وإنهالت عليه تعليقات الجمهور يعبرون عن حماسهم لتجربته الجديدة المقبلة.

منشور الفنان أكرم حسني من خلال حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

آخر أعمال أكرم حسني

وفي سياق آخر كانت آخر الأعمال الدرامية التي شارك فيها الفنان أكرم حسني هو مسلسل بعنوان "بابا جه"، والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان لهذا العام الحالي 2024، وهو مسلسل درامي تدور أحداثه في إطار لايت كوميدي.

قصة مسلسل بابا جه

تدور أحداث مسلسل "بابا جه" حول هشام الذي يجسد شخصيته الفنان أكرم حسني، والذي بجد نفسه فجأة عاطل عن العمل، ومن ثمّ يبدأ في البحث عن عمل جديد من أجل رعاية زوجته وإبنته، وتدور باقي أحداث العمل في إطار من الإثارة والتشويق.



طاقم عمل مسلسل بابا جه

والجدير بالذكر إن مسلسل بابا جه ضم عدد من نجوم الفن إلى جانب الفنان أكرم حسني، وهم: نسرين أمين، لافينيا نادر، سما إبراهيم، ياسر الطوبجي

محمد أوتاكا، فريال يوسف، ياسمين رحمي، وآخرين من نجوم ونجمات الفن، والمسلسل من تأليف كلا من وائل حمدي ومحمد إسماعيل أمين، ومن إخراج خالد مرعي.