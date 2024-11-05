القاهرة - محمد ابراهيم - "كأني في حلم وصحيت على كابوس"..شريف سلامة يشوق جمهوره لمسلسل موعد مع الماضي

يخوض الفنان شريف سلامة تجربة درامية جديدة من خلال مسلسل يأتي بعنوان "موعد مع الماضي"، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل الخاصة بمسلسل موعد مع الماضي.



شريف سلامة يشوق جمهوره لمسلسل موعد مع الماضي

وحرث الفنان شريف سلامة على تشويق جمهوره لدوره في مسلسل موعد مع الماضي، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، حيث قام بنشر صورة له من كواليس العمل، وكتب من خلال خاصية كتابة التعليقات:

"كأني كنت في حلم وصحيت على كابوس ايه اللي بيحصل موعد مع الماضي".

منشور الفنان شريف سلامة عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام



تعليقات الجمهور على منشور شريف سلامة



وإنهالت تعليقات الجمهور على منشور الفنان شريف سلامة يعبرون فيها عن حماسهم لمسلسله الجديد، وإليكم أبرز التعليقات:

علقت الفنانة إيناس عز الدين قائلة:

"بيحصل عظمة"

"كده يبقى موعد مع دمار"



"عظمة كالعادة"

تعليق الفنانة إيناس عز الدين

من تعليقات الجمهور

من تعليقات الجمهور

تفاصيل مسلسل موعد مع الماضي



ينتمي مسلسل موعد مع الماضي إلى فئة الأعمال الإجتماعية، والذي تدور قصته في إطار من التشويق والإثارة حول "يحيى" الذي تنقلب حياته رأسا على عقب بعد فقده أخته "نادية" في رحلة غوص، ويتم اتهامه بقتلها زورًا ويقضي عقوبة السجن بدلًا من الجاني الحقيقي، ومن ثمّ يحدث تصاعدا في الأحداث.



أبطال مسلسل موعد مع الماضي شارك الفنان شريفة



والجدير بالذكر إن مسلسل موعد مع الماضي يضم نخبة من نجوم نجمات الفن المصري وهم: آسر ياسين، شريف سلامة، صبا مبارك، محمود حميدة، ركين سعد، وآخرين من النجوم، والعمل من تأليف محمد المصري، وإخراج سدير مسعود.