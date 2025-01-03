“البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” يحقق إيرادات مميزة في دور العرض

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أحمد جودة - القاهرة -



يواصل فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو” جذب أنظار الجماهير، حيث حقق إيرادات بلغت 425 ألفًا و619 جنيهًا منذ بدء عرضه في دور السينما، ويعكس هذا الرقم استحسان الجمهور للعمل، الذي يجمع بين الدراما والتشويق.



قصة مختلفة وأداء مميز

تدور أحداث فيلم البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو حول "حسن" وكلبه "رامبو"، اللذان ينطلقان في مهمة للبحث عن مكان آمن لرامبو، بعد هجومه على “كارم” الذي يتملك المنزل الذي يعيش فيه “حسن”، وتوعد له بالانتقام من الكلب، وخلال رحلته في القاهرة للعثور على ملاذ آمن لرامبو، يضطر "حسن" إلى مواجهة مخاوفه وماضيه وإعادة اكتشاف نفسه.

أبطال وصناع فيلم “البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو”

يشارك في بطولة فيلم "البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو" كلًا من: عصام عمر، ركين سعد، سماء إبراهيم، وأحمد بهاء أحد مؤسسي فرقة شارموفرز الغنائية في تجربته التمثيلية الأولى، بالإضافة لعدد من الوجوه الشابة وضيوف الشرف، وهو الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرج خالد منصور، وشارك منصور في التأليف الكاتب والسيناريست محمد الحسيني.



الرهان على استمرار النجاح

مع تزايد الإقبال على دور العرض، يراهن صناع الفيلم على استمرار النجاح خلال الأسابيع المقبلة، خاصة مع تصاعد ردود الفعل الإيجابية من النقاد والجمهور، ويُتوقع أن يحقق الفيلم أرقامًا أعلى مع توسع عرضه في مزيد من السينمات.