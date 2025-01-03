نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر في أول أيام عرضه.. تعرف على إيرادات فيلم "المستريحة" لـ ليلى علوي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



شهدت دور العرض السينمائية، أمس، أنطلاق فيلم “المستريحة” بطولة النجمة ليلى علوي، الذي حصد في يومه الأول إيرادات بلغت 321 ألفًا و528 جنيهًا،

حيث كان الفيلم يحمل طابعًا دراميًا ممزوجًا بالكوميديا، لاقى إقبالًا كبيرًا من الجمهور، مما يبشر بموسم ناجح لصناع العمل.

فيلم “المستريحة”

أداء مميز لـ ليلى علوي

أداء ليلى علوي خطف الأنظار كعادتها، حيث قدمت شخصية جديدة تحمل أبعادًا إنسانية واجتماعية، وسط إشادة النقاد بأداء فريق العمل. ومع هذه البداية القوية، يتوقع أن يواصل الفيلم تحقيق المزيد من الإيرادات في الأيام المقبلة.

قصة فيلم المستريحة

ويدور الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، وتظهر ليلى علوي خلاله بشخصية شاهيناز التى تدخل في صراعات مع بيومي فؤاد من أجل الوصول إلى قطعة ألماس، فيما تستعين في مهمتها بأبنائها.



أبطال وصناع فيلم "المستريحة"

فيلم "المستريحة" يضم كوكبة من النجوم، منهم ليلى علوي، بيومي فؤاد، محمد رضوان، محمد محمود، محمود الليثي، عمرو وهبة، مصطفى غريب، نور قدري، وعبد الرحمن ظاظا. الفيلم من تأليف محمد عبد القوي، أحمد أنور، أسامة حسام الدين، وأحمد سعد والي، ومن إخراج عمرو صلاح.



أحدث أعمال ليلي علوى



ومن ناحية اخري، عُرض لـ ليلى علوي فيلم آل شنب، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي كوميدي، حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة شنب، مما يضطر أفراد العائلة للسفر إلى الإسكندرية للمشاركة في إجراءات الجنازة والعزاء، ويجتمع كل أفراد العائلة لمدة 3 أيام سويًا ويمرون بالعديد من المواقف والمفارقات الكوميدية مع تتابع الأحداث.