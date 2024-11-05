نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحمد فهمي وزوجته أميرة فراج يكشفان كواليس قصة حبهما في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الفنان أحمد فهمي وزوجته المطربة أميرة فراج عن تفاصيل قصة تعارفهما وارتباطهما، التي بدأت في دار الأوبرا المصرية، واستمرت بعدما سلك كل منهما طريقه الفني الخاص به، وذلك خلال إستضافتهم في برنامج “صاحبة السعادة” التي تقدمة الإعلامية إسعاد يونس، عبر شاشة DMC.

وقال أحمد فهمي: "أنا قابلتها في الأوبرا، كانت بتغني في كورال الأطفال".

زوجة أحمد فهمي تكشف بداية علاقتهما

وتابعت أميرة فراج: "كنت في فرقة المايسترو سليم سحاب وعمري 17 سنة، واتقابلنا في بروفات حفلة مجمعة بمناسبة احتفالات أكتوبر، أنا كنت في الكورال وهو بيعزف مع الأوركسترا وكل شوية يبصلي".

واستكملت حديثها قائلة: "بعد تالت يوم طلع ورايا برا البروفة، وقلت كفاية مطاردة 3 مرات وصعب عليا جدا، وعزمني على باليه كسارة البندق".

أميرة فراج تكشف سبب توقفها الغناء

وعن سبب توقفها عن الغناء، قالت أميرة فراج: "اتخطبنا 4 سنين وبعدها اتجوزنا وخلفت عمر علطول، وأمي توفت قبل ما تعرف إني حامل، ومكانش في دماغي حاجة غير إني أربي الولد، وعمر خد كل وقتي فوقفت غنا واشتغلت بشاهدتي آداب إعلام مراسلة، ولما بقى عندي وقت رجعت أغني".

في رده على سؤال حول سبب اعتقاد البعض أن زوجته توقفت عن الغناء بناءً على رغبته، أوضح أحمد فهمي: "الناس فهمت غلط، أميرة بجد كانت مشغولة مع عمر، وأنا جوزها وطبيعي أغير عليها