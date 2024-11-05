القاهرة - محمد ابراهيم - قصي خولي يروج لنسخة جديدة من برنامج المسابقات "من سيربح المليون"

كشف الفنان قصي خولي عن موعد إنطلاق برنامج المسابقات الشهير "من سيربح المليون" الذي ينتظره الجمهور بفارغ الصبر، ويستعرض لكم موقع دوت الخليج الفني في السطور التالية أبرز التفاصيل.

قصي خولي



قصى خولي يروج لبرنامج من سيربح المليون عبر إنستجرام

ونشر قصى خولي البوستر الرسمي للبرنامج عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق قائلًا:

"قريبا على شاشة تليفزيون دبي ومنصة أوان".

https://www.instagram.com/reel/DB6RWSwM-xB/?igsh=NHY5ZGl1ZzhhNWxr

طبيعة أسئلة برنامج من سيربح المليون

وإلى جانبه يشار إلى إن برنامج من سيربح المليون يعتمد على الذكاء وسرعة الديهة، حيث يتم عرض أسئلة متنوعة للمتسابقين تتدرج من السهل إلى الصعب وتأتي الأسئلة في مختلفة مجالات الثقافة والعلوم، وسيحصل الفائز باللقب على جائزة مالية ضخمة تبلغ مليون درهم إماراتي، مما يزيد من حماس المتسابقين ويشجعهم على المشاركة وتحدي أنفسهم".

تفاصيل وأماكن تصوير برنامج من سيربح المليون

ومن الجدير بالذكر إن برنامج "من سيربح المليون" تم تصوير حلقاته في إستديوهات حديثة بمدينة إسطنبول في تركيا، وذلك خلال شهر يوليو الماضي، وقد تم إختيار مشاركين من مختلف الدول العربية لضمان التنوع الثقافي، بينما سوف يحضر جمهور من تركيا لتقديم أجواء حماسية في الاستديو.