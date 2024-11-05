أحمد جودة - القاهرة - حماقي يوجه رسالة شكر لجمهوره بمناسبة عيد ميلاده

حل أمس الإثنين الموافق يوم 4 من شهر نوڤمبر الجاري عيد ميلاد الفنان المتألق محمد حماقي، وإحتفل جمهوره ومحبيه بعيد ميلاده من خلال حساباتهم عبر مختلف مواقع التواصل الإجتماعي، حيث قاموا بنشر صوره وتوجيه له كلمات مؤثرة.

الفنان محمد حماقي

الفنان محمد حماقي



حماقي يشكر جمهوره على تهنئته بعيد ميلاده



وحرص الفنان محمد حماقي على توجيه رسالة شكر لجمهوره ومحبيه اللذين حرصوا على تهنئته بعيد ميلاده، ونشر صورة له عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير "إنستجرام"، وعلق من خلال خاصية كتابة التعليقات:

"شكرا لكم جميعا على تهاني عيد الميلاد الرائعة، لقد جعلت كلماتكم الطيبة يومي مميزا حقا".

منشور الفنان محمد حماقي عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات الشهير إنستجرام

آخر أغاني الفنان حماقي

وكانت آخر الأغاني التي طرحها الفنان محمد حماقي هى أغنية بعنوان "جديدة لانج" والتي طرحها عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب في شهر أغسطس الماضي، وحققت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

تفاصيل أغنية جديدة لانج

والجدير بالذكر إن أغنية جديدة لانج جائت من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع تميم، ولم تعرض الأغنية بطريقة الفيديو كليب.