أحمد فهمى: والدي ضربني عشان أترك الكورة وأجبرني على دخول المزيكا

القاهرة - محمد ابراهيم - كشف الفنان أحمد فهمي خلال استضافته في برنامج “صاحبة السعادة” التي تقدمها الإعلامية “إسعاد يونس”، عبر شاشة DMC، عن علاقته مع بالنجم عمرو دياب، بالإضافة عن توضيحة أيهما أقرب له الغناء أم التمثيل.

قال الفنان أحمد فهمي: "عملت مع المطرب عمرو دياب، و بحبه على المستوى الشخصى، بعدها أخذنى الغناء أكثر من التلحين ونجحت مع فريق "واما" ثم أنتج لنا طارق العريان عدد من الأغانى، وطلب منى الدخول فى مجال التمثيل، فقدمت فيلم “خليج نعمة”.

وتابع: "أن فيلم "خليج نعمة"، كان جاى لمحمد نور وكان مطلوب نقدمه سوى، بعدها اعتذرت عن الدور وأقنعونى بعدها بتقديمه، وأول سكريبت قرأته كان فيلم "تيتو" فحبيت السينما".

واستكمل حديثه قائلا:"بحب الكورة وبشجع الأهلى، ولعبت فى نادى السكة الحديد، وبعدها رحت النادى الأهلى وعملت فيه اختبارات وقبلونى، فوالدى قالى :"يا تختار كورة يا مزيكا؟ فقلت له :"كورة"، فقالى :"لا مزيكا" وضربنى فى راسى بإيده، وبعدها ركزت فى المزيكا".