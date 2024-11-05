دوري أبطال أوروبا.. محمد صلاح فى مهمة صعبة مع ليفربول أمام ليفركوزن

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:29 صباحاً - يخوض فريق ليفربول الإنجليزي، الذي يلعب بين صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، مواجهة صعبة عندما يستضيف باير ليفركوزن الألماني، في العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب آنفيلد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من مرحلة الدوري في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2024-2025.

​ليفربول ضد ليفركوزن

يدخل ليفربول مباراة الليلة وسط معنويات مرتفعة، بعد استعادة صدارة الدوري الإنجليزي من غريمه مانشستر سيتي، عقب الفوز على برايتون بهدفين مقابل هدف، كما يخوض الريدز مواجهة باير ليفركوزن، وهو في وضعية ممتازة بدوري الأبطال، بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في أول 3 مباريات على حساب ميلان الإيطالي بثلاثة أهداف مقابل هدف وبولونيا الإيطالي بهدفين دون رد، قبل الفوز على لايبزيج الألماني بهدف نظيف.

ويحتل ليفربول المركز الثاني فى جدول الترتيب بالنظام الجديد لبطولة دوري أبطال أوروبا، برصيد 9 نقاط، بفارق هدف واحد عن المتصدر أستون فيلا، بينما يتواجد ليفركوزن بين سبعة فرق حصدت سبع نقاط.

​ليفربول ضد ليفركوزن .. أرقام صلاح فى دوري الأبطال

من جانبه، يسعى محمد صلاح لمواصلة تألقه اللافت للنظر مع ليفربول الموسم الحالي، سواء في الدوري الإنجليزي أو دوري الأبطال، إذ كتب الفرعون التاريخ في البطولة الأوروبية الأعرق، بعدما انفرد بصدارة الهدافين الأفارقة، عقب الوصول إلى الهدف رقم 45 في مسيرته، متفوقًا على الإيفواري ديدييه دروجبا الذي كان يتشارك معه الصدارة بـ44 هدفا.

ويأمل صلاح التسجيل في شباك ليفركوزن للتقدم بين الهدافين التاريخيين لدوري الأبطال، حيث يتواجد في المركز 14 ، بفارق هدف واحد عن البرتغالي الراحل أوزيبيو والإيطالي المعتزل فيليبو إنزاجي، وبفارق 4 أهداف فقط عن الدخول إلى قائمة أفضل 10 هدافين في تاريخ البطولة التي يتصدر هدافيها البرتغالي كريستيانو رونالدو بـ140 هدفًا.

حصاد محمد صلاح أمام ليفركوزن

وتعتبر مباراة ليفربول ضد ليفركوزن هي المواجهة الثالثة التى يخوضها محمد صلاح أمام الفريق الألماني في دوري أبطال أوروبا.

وخاض محمد صلاح بقميص روما الإيطالي مباراتين سابقتين ضد باير ليفركوزن، سجل خلالها هدفا وقدم تمريرة حاسمة، وحقق انتصارًا بالمواجهة الأولي فى مرحلة المجموعات بموسم 2015-2016، فيما انتهت المباراة الأخرى بالتعادل 4-4.

ليفربول ضد ليفركوزن .. عودة ألونسو إلى أنفيلد

على الجانب الآخر، تعد مباراة ليفربول مهمة خاصة أمام الإسباني تشابي ألونسو، مدرب ليفركوزن، لكونه يعود إلى ملعب أنفيلد، الذي خاض عليه العديد من المباراة رفقه الريدز، حينما كان لاعبًا في صفوف النادي الإنجليزي.

كان ألونسو لعب مع ليفربول فى الفترة ما بين "2004-2009"، ويملك ذكري رائعة مع الفريق، عندما سجل هدفا في المباراة الملحمية لنهائي دوري أبطال أوروبا 2005 في إسطنبول ، حين تغلب الريدز على ميلان بركلات الترجيح بعدما كان متأخرا 3-1.

وتردد اسم ألونسو كمرشح محتمل لتدريب ليفربول خلفا ليورجن كلوب الذي رحل في نهاية الموسم الماضي، قبل أن يتولي المهمة الهولندي أرني سلوت.

ويعيش ليفركوزن مع ألونسو تراجعًا واضحًا هذا الموسم جعل الفارق بينه وبين بايرن ميونخ يصل لـ 7 نقاط لصالح الأخير في البوندسليجا، وآخرها التعادل السلبي أمام شتوتجارت، وعلق على لقاء ليفربول قائلا :" سيكون تحديًا كبيرًا على أنفيلد، الريدز أحد أفضل الفرق في العالم".

ويملك ليفركوزن 7 نقاط فقط في المركز السادس بجدول ترتيب دوري أبطال أوروبا، جمعهم من الفوز برباعية على فينورد الهولندي، ثم على ميلان الإيطالي بهدف نظيف، قبل أن يتعادل مع ستاد بريست الفرنسي بهدف لمثله في الجولة الماضية.

نظام دوري أبطال أوروبا الجديد

كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، اعتمد نظاما جديدا في دوري الأبطال الموسم الحالي، بمشاركة 36 فريقًا، يتنافسون في مسابقة دورى كل فريق يواجه 8 أندية أخرى، ويتأهل أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن مباشرة إلى دور الـ16، وأصحاب المراكز من 9 إلى 24 ، فيخوضون ملحقًا بنظام الذهاب والعودة لتحديد 8 فرق لاستكمال أندية دور الـ16، وبعدها تستأنف كل الأدوار بنظام خروج المغلوب.