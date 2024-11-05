"هتعملى 50 لتر في دقيقة ".. طريقة استخراج زيت جوز الهند في المنزل بكميات و بأداة واحدة وبدون مجهود.. مستحيل تشتريه من العطارة تاني!!

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رياض - احمد صلاح - يُعتبر زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية التي تتمتع بفوائد عديدة للجسم والبشرة والشعر، إذ يُستخدم كمرطب طبيعي، ومعالج للشعر، ومرمم للبشرة، كما يمكن استخدامه في الطهي وعلى الرغم من توفر زيت جوز الهند في الأسواق، إلا أن استخراج هذا الزيت في المنزل له ميزاته، حيث يمكنك ضمان الحصول على زيت نقي وخالٍ من المواد الكيميائية.
المكونات والأدوات اللازمة لاستخراج زيت جوز الهند في المنزل
للحصول على زيت جوز الهند النقي في المنزل، تحتاج إلى:
- جوز الهند الطازج: يُفضل استخدام جوز الهند الطازج الناضج للحصول على كمية أكبر من الزيت.
- مبشرة: لتسهيل عملية تقشير وهرس جوز الهند.
- ماء: للحصول على حليب جوز الهند.
- وعاء للخلط: لمزج جوز الهند والماء.
- قطعة قماش قطنية أو شاش: لتصفية حليب جوز الهند.
- وعاء زجاجي: لحفظ الزيت بعد استخراجه.
- خطوات استخراج زيت جوز الهند
- إليك خطوات سهلة وبسيطة لاستخراج زيت جوز الهند في المنزل:
- الخطوة 1: استخراج لب جوز الهند
- قم بتكسير حبة جوز الهند الطازجة باستخدام سكين قوية أو آلة حادة.
- بعد ذلك، أخرج اللب الأبيض من داخل القشرة بحذر، وقم بتقطيعه إلى قطع صغيرة ليسهل التعامل معه في الخطوات القادمة.
- الخطوة 2: بشر جوز الهند
- استخدم مبشرة لبشر لب جوز الهند إلى قطع صغيرة أو رقائق. هذا يساعد في زيادة كمية الزيت المستخرج.
- الخطوة 3: استخلاص حليب جوز الهند
- ضع لب جوز الهند المبشور في وعاء كبير، ثم أضف إليه كوبًا من الماء الساخن (بحسب كمية جوز الهند المبشور).
- امزج الخليط جيدًا بيديك حتى يتم استخلاص حليب جوز الهند.
- بعد ذلك، استخدم قطعة قماش قطنية أو شاش لتصفية الحليب الناتج في وعاء آخر، وقم بعصر القماش جيدًا لاستخراج كل السوائل الممكنة.
- الخطوة 4: ترك الحليب حتى ينفصل الزيت
- بعد تصفية حليب جوز الهند، اتركه في درجة حرارة الغرفة لمدة 24 ساعة تقريبًا. سوف تلاحظ أن الزيت ينفصل عن الحليب ويطفو على السطح.
- الخطوة 5: تسخين الحليب لاستخراج الزيت
- ضع حليب جوز الهند المصفى في قدر على نار هادئة وسخنه تدريجيًا. ستلاحظ أن الزيت يبدأ في الانفصال عن الماء ويتشكل على السطح.
- استمر في تسخين الحليب مع التحريك المستمر حتى يتبخر الماء تمامًا ويبقى الزيت وحده.
- الخطوة 6: تصفية الزيت وتخزينه
- بعد أن يبرد الزيت قليلًا، قم بتصفيته مرة أخرى باستخدام قطعة من الشاش أو القماش للتخلص من أي شوائب.
- احفظ الزيت في وعاء زجاجي نظيف ومحكم الإغلاق، ويفضل تخزينه في مكان بارد وجاف للحفاظ على جودته لأطول فترة ممكنة.