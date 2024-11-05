انت الأن تتابع خبر "هتعملى 50 لتر في دقيقة ".. طريقة استخراج زيت جوز الهند في المنزل بكميات و بأداة واحدة وبدون مجهود.. مستحيل تشتريه من العطارة تاني!! والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يُعتبر زيت جوز الهند من الزيوت الطبيعية التي تتمتع بفوائد عديدة للجسم والبشرة والشعر، إذ يُستخدم كمرطب طبيعي، ومعالج للشعر، ومرمم للبشرة، كما يمكن استخدامه في الطهي وعلى الرغم من توفر زيت جوز الهند في الأسواق، إلا أن استخراج هذا الزيت في المنزل له ميزاته، حيث يمكنك ضمان الحصول على زيت نقي وخالٍ من المواد الكيميائية.

المكونات والأدوات اللازمة لاستخراج زيت جوز الهند في المنزل

للحصول على زيت جوز الهند النقي في المنزل، تحتاج إلى: