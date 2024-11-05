نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. جلسة تجمع جوميز بـ عبدالواحد السيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع عبد الواحد السيد مدير الكرة، على هامش المران الذي أقيم صباح اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة سموحة المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.



واطمأن جوميز من عبد الواحد السيد على كافة الترتيبات الخاصة بالاستعداد للمباراة المقبلة أمام سموحة في مسابقة الدوري الممتاز، بالإضافة إلى بعض الأمور الإدارية الأخرى الخاصة بالفريق.



ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء سموحة، المقرر له يوم الجمعة المقبل باستاد برج العرب في الجولة الثانية لمسابقة الدوري الممتاز.

