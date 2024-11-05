نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تشكيل ريال مدريد أمام ميلان في قمة دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حدد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، تشكيل فريقه الذي سيخوض مواجهة القمة أمام ميلان الإيطالي، في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ريال مدريد ضد ميلان

يلتقي الفريق الملكي مع ضيفه الروسونيري، اليوم الثلاثاء الموافق 5 نوفمبر 2024 على ملعب "سانتياجو برنابيو" ضمن منافسات الجولة الرابعة من دوري أبطال أوروبا، وتنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة، والحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.

تشكيل ريال مدريد المتوقع أمام ميلان

حراسة المرمى: أندري لونين.

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي، إدواردو كامافينجا، أوريلين تشواميني، جود بيلينجهام.

خط الهجوم: كيليان مبابي، فينيسيوس جونيور.

وتنقل مباراة القمة الأوروبية بين ميلان وريال مدريد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" الرياضية، الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

