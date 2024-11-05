ظفار يواصل تدريباته وسط آمال كبيرة بتجاوز خسارة الجولة الأولى بدوري أبطال الخليج

استعدادا لمواجهة دهوك العراقي غدا

متابعة ـ صالح البارحي:

وسط تطلعات بالعودة لسكة الانتصارات والدخول في غمار المنافسة ضمن منافسات دوري أبطال الخليج للأندية، يواصل الفريق الكروي الأول بنادي ظفار تدريباته اليومية على ساحة ملعبه بالسعادة، وذلك استعدادًا لمواجهة نظيره نادي دهوك العراقي في الجولة الثانية للبطولة في تمام الساعة السادسة مساء الغد على ساحة مجمَّع السعادة بمحافظة ظفار، ويأمل الزعيم تعويض خسارته القاسية التي تلقاها أمام النصر الإماراتي في الجولة الأولى على ساحة استاد آل مكتوم في إمارة دبي (2/‏5)، والتي جاءت بمثابة الدرس القاسي للاعبي الفريق وجماهيره على حد سواء، الأمر الذي أسهم في إجراء تغيير عاجل بإقالة مدربه المصري أحمد حافظ والاستعانة بخدمات مدربه الجديد القديم مصبح هاشل، الذي أعاد التوازن للفريق بدوري الدرجة الأولى محققًا انتصارًا مميزًا أمام السلام في الجولة الماضية بثنائية نظيفة وهو ما أسهم في عودة الثقة للفريق الأحمر قبل مواجهة الغد المفصلية.

هذا، وسيختتم الفريق تجهيزاته للمباراة من خلال الحصة التدريبية التي سيخوضها مساء اليوم عند السادسة والنصف مساء على ساحة ملعب المباراة.

بعثة دهوك

حددت بعثة نادي دهوك العراقي الساعة الثامنة إلا عشر دقائق مساء أمس موعدًا لوصولها إلى مطار صلالة، على أن يخضع الفريق للراحة جراء رحلة السفر فيما يخوض حصته التدريبية الأولى على ساحة مجمَّع صلالة في عوقد بتمام الساعة الحادية عشرة مساء أمس، فيما يختتم استعداداته لمباراة الغد عبر حصته التدريبية الرئيسية التي سيخوضها في الخامسة مساء اليوم بمجمَّع السعادة بإذن الله تعالى.

طاقم التحكيم

كلَّف اتحاد كأس الخليج العربي لكرة القدم طاقم تحكيم بحرينيًّا بقيادة حسين الشويخ لإدارة مباراة ظفار ودهوك العراقي ضمن الجولة الثانية لدوري أبطال الخليج ويساعده نواف شاهين وصلاح جناحي ومحمد بونفور كحكم رابع وفيصل علوي كمساعد حكم VAR، ويقيِّم الحكام مولى حسن الرئيسي من قطر، ويراقب المباراة السعودي محمد الحراشي.

مؤتمرات صحفية

ستحتضن قاعة المؤتمرات بمجمَّع السعادة في تمام الساعة الرابعة مساء اليوم المؤتمر الصحفي لمدرب نادي دهوك العراقي، فيما يقام المؤتمر الصحفي لمدرب ظفار مصبح هاشل في تمام الساعة الرابعة والنصف.

الاجتماع الفني

من جانب آخر، سيقام الاجتماع الفني الذي سيجمع مدربَي الفريقين وحكام المباراة والمراقبين والمنسقين بقاعة الاجتماعات بمجمَّع السُّلطان قابوس للثقافة والترفيه في مدينة صلالة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، وسيتحدد من خلاله كل ما يخص أهلية اللاعبين وملابس الفريقين والحكام.