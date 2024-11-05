مال وأعمال

المالية: خفض الدين العام إلى 89.6% من الناتج المحلي

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نعرض لكم الان تفاصيل خبر المالية: خفض الدين العام إلى 89.6% من الناتج المحلي من قسم مال واعمال

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دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:19 مساءً - يارا الجنايني_ كشف أحمد كجوك، وزير المالية ، عن تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقليص قيمة ونسبة وأعباء الدين العام، مع التركيز على تقليص المكون الخارجي حتى عام 2030.

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وأكد وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بعد “100 يوم عمل”، أن معدل الدين العام للناتج المحلي قد انخفض من 96% في يونيو 2023 إلى 89.6% في يونيو 2024، مع هدف طموح لخفضه إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي.

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وأشار كجوك إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار يتجاوز 3 مليارات دولار في العام المالي الماضي، مستهدفًا خفضه بنحو 2 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

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كما نوّه إلى أن مؤسسة “فيتش” قد رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس التحسن الملحوظ في الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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