المالية: خفض الدين العام إلى 89.6% من الناتج المحلي

دبي - احمد فتحي في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:19 مساءً - يارا الجنايني_ كشف أحمد كجوك، وزير المالية ، عن تنفيذ استراتيجية متكاملة تهدف إلى تقليص قيمة ونسبة وأعباء الدين العام، مع التركيز على تقليص المكون الخارجي حتى عام 2030.

وأكد وزير المالية خلال الجلسة العامة لمجلس النواب بعد “100 يوم عمل”، أن معدل الدين العام للناتج المحلي قد انخفض من 96% في يونيو 2023 إلى 89.6% في يونيو 2024، مع هدف طموح لخفضه إلى 85% بنهاية العام المالي الحالي.

وأشار كجوك إلى تراجع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمقدار يتجاوز 3 مليارات دولار في العام المالي الماضي، مستهدفًا خفضه بنحو 2 مليار دولار بنهاية العام الجاري.

كما نوّه إلى أن مؤسسة “فيتش” قد رفعت التصنيف الائتماني لمصر إلى “B” مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس التحسن الملحوظ في الوضع المالي والاقتصادي للبلاد.