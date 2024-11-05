نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نجم الأهلي السابق يهاجم التحكيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد عبدالجليل نجم الكرة المصرية السابق، أن مشكلة التحكيم مستمرة منذ سنوات رغم جلب اجانب لعلاج تلك الأزمات، مشيرا إلى أنه لا بد من معاقبة أي حكم يخطئ ويبتعد لفترة طويلة عن إدارة المباريات.

وقال عبر برنامج بوكس تو بوكس على قناة etc: "بعض الحكام اعتادت على الأخطاء بكثرة لأنه لم تُحاسب بشكل قوي، وبيان النادي الأهلي واضح بشأن وجود مناقشات واتفاق واضح بشأن جلب خبير اجنبي".

وأضاف: "أنا معجب بطريقة لعب ايمن الرمادي مع سيراميكا، لكن عندما تأتي لك الفرصة لتحقيق الفوز عليك استغلالها، لأن الأهلي فريق كبير قادر على العودة سريعًا وهو ما حدث في المباراة، وسيراميكا فريق هجومي واضاع العديد من الفرص في الشوط الأول.. ولكن ما يعيبه اضاعة الاهداف وفتح الملعب لأنه يلعب بشكل هجومي ".

وواصل: "سيراميكا كان يسعى لإدراك التعادل سريعا في الشوط الثاني لكنه فوجئ باستقبال الهدف الثالث سريعا بعد "السنترة مباشرة"، وهو ما صعب عليه الموقف للعودة مجددًا، لو لعب سيراميكا بنفس المستوى طوال الموسم سوف يحقق نتائج جيدة لكن مع الاهتمام ببعض الجوانب الدفاعية، والأندية الشعبية في الجولة الأولى حققت نتائج جيدة، وبتروجت قدم مستوى رائع ايضا في لقاء بيراميدز مع مدربه السيد عيد".

وزاد: "زلاكا لو انضم للأهلي أو الزمالك لن يلعب اساسيا، ولكن الشوط الثاني طاهر محمد طاهر تفوق في تلك الجبهة لأنه لا يقوم بالواجبات الدفاعية، ومواصفات الجناح مختلفة بضرورة العودة لمساندة الظهير، وزلاكا كان في بيراميدز ولم يكن يشارك بصفة مستمرة".

وأتم: "محمود بنتايك لاعب جيد، ومن الوارد وجوده مع فتوح في الملعب مستقبلا.. وبنتايك من الممكن الاعتماد عليه في مركز المساك، حال الحاجة لوجوده".