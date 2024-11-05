وسائل إعلام عبرية : نتنياهو ينوى إقالة رئيس أركان الجيش ورئيس الشاباك

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 5 نوفمبر 2024 08:37 مساءً - نقل موقع واللا العبري، عن مقربين من نتنياهو قولهم إن رئيس الحكومة ينوي إقالة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي، ورئيس الشاباك رونين بار.

وتظاهر آلاف الإسرائيليون في شوارع تل أبيب، احتجاجا على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، من قبل رئيس الحكومة بنامين نتنياهو.

وقالت هيئة عائلات الأسرى، تعليقا على إقالة وزير دفاع الاحتلال، إن إقالة جالانت هو بمثابة استمرار لجهود نتنياهو لإحباط مساعي إعادة أولادنا المخطوفين، بحسب إعلام عبري.

من جانبه قدم وزير الأمن القومي في سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، التهنئة إلى رئيس وزراء الاحتلال بنامين نتنياهو، على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت.

وعلّق العضو السابق في مجلس الحرب الإسرائيلي بيني جانتس، على إقالة وزير الدفاع يوآف جالانت، قائلا: "هي إقالة سياسة على حساب أمن الدولة"، بحسب ما كتب على حساباته.