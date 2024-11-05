نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جيمس بيرس يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات ليفربول مع محمد صلاح.. الأمر مُعقد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف جيمس بيرس، الصحفي ومراسل قناة ليفربول الإنجليزي، عن تفاصيل جديدة، بشأن مفاوضات الريدز مع النجم المصري محمد صلاح من أجل حسم ملف تجديد عقده.

وقال جيمس بيرس في تصريحات عبر برنامج "رقم 10" مع الإعلامي كريم رمزي، على القناة الأولى بالتلفزيون المصري:" هناك مفاوضات مستمرة للاتفاق علي استمرار محمد صلاح موسمين أو ثلاثة مع الريدز".

وأضاف:" هناك فترة قد تمتد إلى بعد الكريسماس من أجل حسم ملف تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول".

واستكمل:" المفاوضات معقدة قليلا وما أعلمه أن ملاك ليفربول يرغبون في تقديم عقود قليلة للاعبين وهو ما بعد أمر مخالف لما كان يحدث في وقت سابق ومن ثم تبقي المفاوضات مستمرة".

واشار:" المفاوضات حاليا تدور حول المقابل المالي الذي يريده محمد صلاح وأيضا المدة الزمنية الخاصة بالعقد الجديد".

واستكمل:" صلاح لديه عروض سعودية مغرية ولكن سيكون من المخجل إن ينتقل صلاح من ليفربول إلى الدوري السعودي وأرى أنه أمر سيئ للاعب المصري، فكرة رحيل صلاح عن ليفربول من أجل الانتقال إلى الدوري السعودي أمر غير جيد بالنسبة للاعب".

وتابع جيمس بيرس:" محمد صلاح لديه مطالب مالية وأيضا رغبة في تحديد مدة ما خاصة بالعقد وهناك محاولات لتقريب وجهات النظر".

ثم اردف:" محمد صلاح أفضل من لعب بقميص ليفربول على مدار التاريخ وتخطي جميع التوقعات تجاه ما يقدمه مع الريدز".

وكشف الصحفي الإنجليزي:" لا نعرف ماذا يريد محمد صلاح حتى الآن ونحن في انتظار خطوة جديدة في المفاوضات بين اللاعب وليفربول".

وشدد:" محمد صلاح يفتخر بما قدمه مع النادي الإنجليزي من إنجازات ومسيرة ناجحة وما قام بنشره عبر صفحاته هو مجرد تأكيد على ارتباطه بما قدمه مع الريدز ولا يمكن تفسيرها برغبته في إعلان الرحيل".

وأوضح:" لا أتمكن من رؤية محمد صلاح في نادي إنجليزي آخر بخلاف ليفربول، هو بطل ليفربول حاليا، صلاح صنع مجدا كبيرا مع ليفربول ومغادرته إلي نادي إنجليزي آخر سيكون أمر صعب".

وعن إمكانية انضمام صلاح إلى ليفربول:" أعتقد أن باريس سان جيرمان بعيدا عن حسابات محمد صلاح وأرى أن انتقاله إلي دوري أقل تنافسية من الدوري الإنجليزي سيكون أمرا صعبا".

ثم اختتم:" صلاح سيفضل الاستمرار مع نادي ليفربول بحثا عن تحقيق مزيد من النجاحات والارقام القياسية في الدوري الإنجليزي".