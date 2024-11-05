وكيل نقابة الصحفيين للحريات يتضامن مع اعتصام صحفيي "العمال"

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أحمد جودة - القاهرة - توجّه محمود كامل وكيل نقابة الصحفيين للحريات، للانضمام لاعتصام الصحفيين بجريدة "العمال"، التابعة لاتحاد عمال مصر، في مقر الجريدة بالاتحاد.

وقال على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن قراره بالانضمام إلى الاعتصام، جاء بعد تراجع القائمين على الاتحاد عن كل وعودهم لنقابة الصحفيين، بحل أزمة التعسف بأكثر من 25 صحفيًا وصحفية، من ضمن قوة عمل الجريدة، التي لا تتعدّى 45 صحفيًا، لمجرّد أنهم تجرأوا وتقدموا بشكوى للنقابة.

ودعا محمود كامل عضو مجلس النقابة، كل الزملاء الصحفيين، وكل أعضاء مجلس النقابة، وكل الداعمين لحقوق العمال، للتضامن مع الصحفيين بمقر جريدة "العمال".

وقال: “أتمنّى أن يتدخّل العقلاء في اتحاد عمال مصر لحل الأزمة، التي تسيء للجميع”.